Киевстар может отключить мобильный номер, если абонент в течение года не пополняет счет и не оплачивает тариф.

Киевстар предусмотрел для пользователей два периода действия номера: активный срок и дополнительное время, в течение которого можно восстановить полноценное обслуживание.

Такие правила касаются абонентов предоплаченной связи. Общий срок действия номера составляет 365 дней после последнего пополнения счета или оплаты тарифа, сообщается на сайте компании.

Весь период разделен на два этапа. Первые 274 дня SIM-карта остается активной, а пользователь может получать услуги в соответствии со своим тарифом.

Следующие 91-й день номер находится в приостановленном состоянии. Оператор будет посылать SMS с напоминаниями о необходимости пополнить счет. В настоящее время возможности использования связи ограничиваются: абонент может пополнять баланс и звонить на сервисные номера.

Если за 365 дней клиент так и не пополнит счет и не оплатит тариф, номер может быть деактивирован. Поэтому владельцам SIM-карт, которыми пользуются редко, следует заранее проверить срок их действия.

Чтобы вернуть полноценную работу номера во время приостановленного периода, нужно пополнить счет не менее 30 гривен одним платежом.

Но не каждая операция поможет продлить срок действия SIM-карты. В частности, получение средств через услугу «Экстра деньги» или перевод от другого абонента не считается необходимым пополнением.

Киевстар рекомендует не откладывать проверку до последнего дня. Это особенно важно для тех, кто держит запасной SIM-карту или использует номер предпочтительно для получения сообщений.

Как проверить срок действия номера

Узнать, сколько времени осталось до истечения установленного периода, можно двумя способами:

В приложении «Мой Киевстар». Откройте раздел «Профиль» и перейдите в пункт «Мои номера».

С помощью USSD-запроса. Наберите комбинацию *114# на телефоне и выполните запрос.

Регулярная проверка поможет вовремя пополнить баланс и не потерять номер, к которому могут быть привязаны важные аккаунты и сервисы.