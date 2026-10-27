Кабмин отменил обязательное изготовление дополнительного удостоверения участника боевых действий. Теперь защитникам, получившим статус сразу по нескольким основаниям, достаточно одного документа и справки из реестра ветеранов.

Оформление статуса УБД для военных значительно упростили — правительство убрало коллизию, из-за которой бойцы с предыдущим статусом участника боевых действий не могли зарегистрировать новый боевой опыт.

Соответствующие изменения утвердил Кабинет Министров, сообщили во Львовском ОТЦК и СП. Нововведения в первую очередь касаются тех, кто ранее выполнял задачи по разминированию или участвовал в боевых действиях на территории других государств, а после 24 февраля 2022 года снова встал на защиту Украины.

Какая проблема существовала раньше

Долгое время военнослужащие сталкивались с ситуацией, когда имеющийся статус УБД за прошлые заслуги блокировал регистрацию нового боевого опыта. Предыдущее основание фактически мешало оформить статус за участие в отражении российской агрессии.

Теперь военным разрешено получать статус УБД на новом основании по общей процедуре. Это право не зависит от того, фигурирует ли человек в других положениях статьи 6 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Что изменилось для владельцев удостоверений

Обновлённые правила отменяют необходимость изготавливать дополнительные физические удостоверения. Если человек получил право на статус УБД сразу по нескольким разным основаниям, ему достаточно пользоваться одним имеющимся документом, а подтверждением нового этапа боевого пути будет служить официальная справка.

Справку формируют на основе Единого государственного реестра ветеранов войны. Для её получения защитнику достаточно обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Как теперь оформить статус УБД

Процедура выглядит так: военнослужащий обращается в ЦНАП, оставляет соответствующее заявление, и на основании данных Единого государственного реестра ветеранов войны получает справку, которая подтверждает новое основание статуса. Отдельное физическое удостоверение изготавливать больше не нужно.

Для тех защитников, которым система уже автоматически присвоила статус участника боевых действий, процедура остаётся максимально упрощённой. Им не нужно предоставлять никаких дополнительных подтверждающих документов или писать отдельные заявления, чтобы зафиксировать несколько оснований одновременно.

Кто получит право на повторное обращение

Нововведения открывают путь к восстановлению справедливости для военнослужащих, которые ранее получили официальный отказ. Как только изменения вступят в силу, такие ветераны получат законное право повторно обратиться в уполномоченные органы и успешно зарегистрировать статус на другом основании.

Чиновники отдельно подчёркивают: изменения никоим образом не отменяют и не уменьшают объём уже приобретённых ветераном льгот, социальных гарантий и финансовых выплат. Все ранее полученные права сохраняются в полном объёме.

Ранее Politeka сообщала, что удостоверение УБД не гарантирует бесплатную квартиру.