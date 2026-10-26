Подорожание продуктов в Украине затронуло и куриные яйца, которые остаются одним из базовых товаров в потребительской корзине.

Подорожание продуктов заметно и по ценникам в супермаркетах: на 25 октября фасованные яйца в среднем стоят около 82 грн за десяток.

По данным Минфина , по сравнению с сентябрем стоимость упаковки выросла на 5,6–12,2 грн в зависимости от производителя. В отдельных магазинах цена уже превышает 85 грн. за десять штук.

Сколько стоят яйца в супермаркетах

Средняя цена упаковки яиц марки «Наседка» составляет 81,85 грн, а «Ясенсвит» — 81,75 грн. В то же время, в торговых сетях стоимость отличается в зависимости от бренда и магазина.

По данным мониторинга, ценники по состоянию на 25 октября были следующими:

АТБ: «Наседка» — 68,90 грн, «Ясенсвит» — 85,30 грн за десяток;

Auchan: «Наседка» — 84,70 грн;

Мегамаркет: «Наседка» — 85,50 грн, «Ясенсвит» — 88,50 грн;

Экомаркет: «Ясенсвит» - 73,50 грн;

Nonus: «Наседка» — 78,99 грн, «Ясенсвит» — 74,99 грн.

Следовательно, разница между самым дешевым и самым дорогим предложением в этом списке составляет 19,60 грн за упаковку. Перед покупкой следует проверять ценники: цена зависит от производителя и конкретной торговой сети.





Почему яйца дорожают

На цену оказывают влияние несколько факторов. Один из них – сезонность. В холодное время года домашние хозяйства обычно производят меньше яиц, поэтому предложение на рынке сокращается.

Еще одна причина – себестоимость. Корма могут составлять 60-70% затрат на производство, поэтому изменения цен на зерно влияют на конечную стоимость. Значения имеют затраты на электроэнергию и активность экспорта.

Удорожание продуктов может продолжаться, если производственные издержки будут расти, а предложение будет сокращаться. В то же время, дальнейшая динамика будет зависеть от сезонного спроса, себестоимости и ситуации на внутреннем рынке.