Дефицит лекарств в Украине из-за российских ударов по фармацевтическим составам пока не угрожает рынку в масштабах всей страны.

Дефицит лекарств не прогнозируют и дальше, несмотря на обстрелы и повреждения складской инфраструктуры.

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал доктор фармацевтических наук, профессор Константин Косяченко. По его словам, украинский фармацевтический рынок продолжает работать, а значительную часть потребностей обеспечивают препараты отечественного производства.

Почему ситуация со снабжением остается стабильной

Около 70% продающих в аптеках медикаментов производят украинские компании. Это помогает поддерживать наличие необходимых средств, даже после повреждения отдельных складских комплексов.

Также поменялась логистика импортной продукции. Государство упростило разрешительные процедуры, благодаря чему зарубежные препараты могут попадать в дистрибьюторские сети примерно за две-три недели.

Тем не менее, локальные перебои с отдельными наименованиями возможны. Если нужного импортного средства временно нет в аптеке, следует уточнить наличие альтернативы с тем же действующим веществом.





Людям с хроническими заболеваниями профессор советует заранее позаботиться о необходимых препаратах. Это касается, в частности, пациентов с диабетом, гипертонией и астмой.

По его словам, целесообразно иметь запас ежедневного лекарства примерно на месяц. Такой подход поможет избежать перерывов в лечении, если возникнут проблемы с доставкой или временно не будет работать обычная аптека.

Чем заменить недостающий препарат

Если нужных капель или таблеток нет в продаже, можно спросить фармацевта об украинском аналоге. Важно, чтобы средство содержало то же действующее вещество.

Самостоятельно менять назначенное лечение не следует. Прежде чем переходить на другой препарат, лучше посоветоваться с врачом или фармацевтом, особенно если речь идет о постоянной терапии.

Следовательно, по оценке Константина Косяченко, массового дефицита лекарств из-за российских атак пока не ожидается. В то же время людям, регулярно принимающим медикаменты, следует планировать их приобретение заранее.

Источник: Время-Действие