"Дія" расширило возможности для водителей: теперь заказные через удостоверение водителя и техпаспорт можно получить не только через Укрпочту, но и через Новую почту.

"Дія" позволяет самостоятельно выбрать удобный способ доставки при оформлении документов онлайн.

О нововведениях сообщили в команде сервиса. Ранее заказанные документы можно получить по почте или забрать лично в сервисном центре МВД. Теперь для водителей доступен еще один вариант.

Чтобы получить новое водительское удостоверение или техпаспорт по почте, нужно открыть приложение и выбрать соответствующую услугу замены документа.

После заполнения пользователь сможет определить оператора доставки. Далее необходимо:

указать адрес или отделение, куда следует доставить документ;

оплатить оформление и пересылку;

подписать и отправить заявление.

После этого останется дождаться доставки. Так водителям не придется ехать в сервисный центр только для того, чтобы забрать готовый документ.





Сколько стоит доставка через Новую почту

По информации команды сервиса, пересылка водительского удостоверения или техпаспорта через Новую почту стоит 354 гривны. Этот вариант можно выбрать непосредственно при оформлении заявки.

"Дія" предлагает водителям больше свободы в выборе способа получения документов. В то же время, возможность лично забрать их в сервисном центре МВД остается доступной.

Какие изменения планируют в дальнейшем

Министерство цифровой трансформации намерено расширить сотрудничество с Новой почтой. В частности, в будущем планируется добавить возможность заказывать доставку документов после перерегистрации автомобиля.

Теперь новая опция касается замены водительского удостоверения и техпаспорта. Водителям, которые оформляют эти документы онлайн, следует проверить доступные варианты доставки в приложении перед подачей заявления.