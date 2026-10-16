"Дія" зможе отримувати більше даних про платежі, пов’язані із судовими справами.

"Дія" розширить перелік відомостей, які передаватимуться з системи «Електронний суд», зокрема щодо штрафів, судового збору та боргів за судовими наказами.

Зміни передбачає спільний наказ Міністерства цифрової трансформації та Державної судової адміністрації України. Документ розширює правила електронного обміну інформацією між державними системами.

Які дані зможе отримувати Дія

Раніше порядок обміну окремо передбачав передавання інформації для сплати штрафів і судового збору у справах про адміністративні правопорушення. Тепер перелік категорій розширили.

Через взаємодію з «Електронним судом» можуть передавати платіжні відомості щодо:

цивільних справ, зокрема майнових спорів;

кримінальних проваджень;

господарських спорів між підприємствами;

адміністративних справ і правопорушень;

заборгованості за судовими наказами.

Отже, "Дія" потенційно надаватиме громадянам ширший доступ до інформації про фінансові зобов’язання, пов’язані з судовими рішеннями.

Водночас нововведення не означає, що в застосунку автоматично з’являться всі матеріали судових справ. Йдеться саме про дані, необхідні для платежів. Наказ також не запроваджує нових штрафів, не змінює розміру судового збору та не встановлює інших строків оплати.





Хто передаватиме інформацію

Зміни затвердили спільним наказом Мінцифри та Державної судової адміністрації № 196/429 від 17 вересня 2026 року. Документ зареєстрували в Міністерстві юстиції 6 жовтня.

За передавання даних із боку судової системи відповідатиме державне підприємство «Інформаційні судові системи». Обмін відбуватиметься в електронній формі з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних.

Коли запрацюють зміни

Точної дати появи нових відомостей у застосунку поки немає. Саме оновлення правил не означає, що всі перелічені дані вже доступні користувачам.

"Дія" зможе отримувати розширену інформацію після реалізації необхідної взаємодії між державними системами. Передавання відбуватиметься за запитом порталу та в обсязі, визначеному відповідним договором.