Мобілізація в Україні може змінитися через пропозиції переглянути правила відстрочки та бронювання працівників.

Мобілізація в Україні може торкнутися не лише співробітників критично важливих підприємств, а й окремих категорій батьків та людей, які доглядають за родичами з інвалідністю.

Як повідомляє Фокус, наразі обговорюють дві групи можливих змін: нові умови сімейних відстрочок і скорочення квот на бронювання. Проте ці пропозиції ще не затверджені урядом, тому говорити про автоматичне скасування чинних прав передчасно.

Кого можуть позбавити сімейної відстрочки

За оприлюдненими пропозиціями, додаткові вимоги можуть запровадити для батьків дітей з інвалідністю віком до 18 років, а також дітей із тяжкими захворюваннями без встановленої інвалідності.

Перегляд може зачепити подружжя людей з інвалідністю I, II та III груп, громадян, чиї батьки мають інвалідність I або II групи, та інших родичів, які забезпечують догляд. Для частини категорій пропонують вимагати підтвердження необхідності постійного догляду.

Чи скоротять бронювання працівників

Окремо обговорюють перегляд квот для критично важливих підприємств. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, один із варіантів передбачає зменшення максимальної частки заброньованих працівників оборонної промисловості та енергетики зі 100% до 85%. Для підприємств теплопостачання, водопостачання й поводження з відходами показник можуть знизити з 75% до 60%.

Також пропонують змінити розрахунок квоти: працівників, які вже мають відстрочку з інших підстав, можуть не враховувати під час визначення кількості людей для бронювання. Це здатне зменшити доступний ліміт для компаній.

Мобілізація в Україні через такі зміни може створити додаткові труднощі для бізнесу, якому важко швидко замінити досвідчених фахівців. Особливі ризики стосуються енергетики, комунальної сфери та оборонних підприємств.

Коли ухвалять рішення

Запропоновані обмеження поки перебувають на стадії обговорення. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав не робити передчасних висновків, оскільки відповідний проєкт офіційно не надходив до його офісу.

Отже, остаточні умови відстрочки та бронювання залежатимуть від рішень уряду й можливих законодавчих змін. До їх ухвалення чинні правила не варто вважати скасованими.

Джерело: Фокус.