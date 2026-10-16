Житло в Україні цієї зими знову мінятиметься в ціні — але в різних регіонах динаміка буде протилежною. Київ, за прогнозом президента Асоціації ріелторів України Юрія Піти, взимку скине у вартості оренди, тоді як захід України, навпаки, продовжить дорожчати.

Такий прогноз він озвучив в інтерв'ю виданню «Українські новини». За його оцінкою, взимку орендна плата в столиці може впасти на 20 %, тоді як на заході країни — зрости на чверть.

Чому Київ дешевшає

Головний чинник — сезонність. Київ значною мірою «живе» на орендарях, які працюють і навчаються в столиці: студенти, офісні працівники, командировані. Взимку частина цієї аудиторії їде — хтось повертається додому, хтось переходить на дистанційний формат, а попит на дороге житло в центрі природно охолоджується.

Тому власники квартир у Києві, щоб не залишитися з порожніми квартирами, готові поступатися в ціні. За оцінкою Піти, зниження може сягнути 20 % від поточної ставки — це відчутне послаблення для орендарів, які давно чекали на кращі умови.

Що відбувається на заході

Натомість західні області — Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, Хмельниччина — залишаються зоною високого попиту. Сюди продовжують переїжджати люди з прифронтових та обстрілюваних регіонів, тож вільне житло тут у дефіциті, а ціни тримаються вгорі й далі зростають.

За прогнозом ріелтора, взимку оренда на заході може додати ще близько 25 %. Це підтверджує і свіжа статистика Суспільного: зокрема, у Хмельницькому ціна оренди помітно зросла саме через наплив переселенців із Києва та сходу, а у Франківську оренда квартири подекуди вже сягає 22 500 грн.

Що це означає для орендарів

Для тих, хто планує знімати житло в Києві, зима — найкращий момент входити в оренду: орендодавці охочіше погоджуються на знижку, довші терміни розстрочки чи дешевший завдаток. А от на заході варто готуватися до конкуренції: на одну квартиру там нерідко претендує кілька людей одночасно.

Власникам київського житла фахівець радить не відкладати здачу надовго — втрачена за місяць простою квартира може виявитися дорожчою за невелику поступку в ціні вже зараз.

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