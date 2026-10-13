Оренда однокімнатних квартир у західних містах за рік подорожчала до 43%, і власники посилили вимоги до сімей з дітьми та тваринами.

Ринок оренди житла в західних областях України входить у холодний сезон із помітним зростанням цін і високим попитом. Як повідомляють Економічні новини, сім'ям із дітьми та домашніми тваринами дедалі важче знайти квартиру: власники стали вибагливішими, а вільних пропозицій меншає.

На скільки подорожчала оренда в західних містах

За даними порталу ЛУН, за останній рік оренда однокімнатного житла в Ужгороді подорожчала на 41%, в Івано-Франківську — на 43%, у Львові — на 33%. Найшвидше ціни зростають у найбільш затребуваних містах, куди під час повномасштабної війни переїхала частина населення та бізнесів.

Попит суттєво перевищує пропозицію. За даними OLX Нерухомість, кількість відгуків на оголошення про однокімнатні квартири зросла на 143%, а про трикімнатні — на 173%. Водночас пропозицій однокімнатного житла стало на 58% менше, тому власники можуть обирати орендарів і частіше встановлюють власні вимоги.

Скільки коштує квартира в Ужгороді

За актуальними оголошеннями на ЛУН та Otodim, квартири з ремонтом у новобудовах Ужгорода часто здають приблизно за 50–60 тисяч гривень на місяць. На Otodim понад 60% пропозицій стартують від 1000 доларів, а окремі об'єкти преміумкласу доходять до 3500 доларів на місяць. З таким бюджетом Ужгород уже наближається до цін преміальної оренди в Києві.

Які вимоги тепер ставлять власники

Значна частина власників розраховує на довгу оренду — на рік і більше. Тому тим, кому житло потрібне на місяць-два або на холодний сезон, доступних варіантів стає менше. Додаткові обмеження можуть стосуватися проживання з домашніми тваринами, що ще більше звужує вибір для сімей, які переїжджають у повному складі.

До вартості оренди додаються комісія рієлтору — 50% або 100% від місячної оренди, застава та витрати на облаштування побуту. Для короткого переїзду ці платежі особливо відчутні, адже частина з них виникає одразу після заселення.

Що врахувати сім'ям з дітьми

Для сімей із дітьми окремою складністю стає освітня інфраструктура поруч із житлом. Ужгород активно забудовується, але за останні десять років у місті не відкрили жодної нової школи, а перший новий комунальний дитсадок планують завершити лише у 2027 році. Холодний сезон додає питання опалення та стабільного електропостачання.

Поки попит у західних областях залишається високим, а пропозиція зростає повільніше, суттєвих передумов для зниження орендних ставок небагато: річна оренда однокімнатної квартири коштує на 33% дорожче у Львові, на 41% — в Ужгороді та на 43% — в Івано-Франківську.