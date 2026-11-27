Гроші від близьких родичів на картку податком не обкладаються, а от перекази від інших осіб податкова може визнати доходом. Розповідаємо, кого це стосується та як уникнути зайвих витрат.

Перекази на картку в Україні можуть привернути увагу податкової, навіть коли гроші надіслав хтось із рідні. Ставка сягає 23% - це 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Водночас сам факт отримання коштів на банківську картку ще не означає, що доведеться платити. Все залежить від того, хто відправник і навіщо переказують гроші, пояснює Судово-юридична газета з посиланням на податкові норми.

Хто переказує гроші без податку

Пільгу мають члени сім'ї першого ступеня споріднення: батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені. Гроші між ними для особистих потреб, подарунки чи допомога податком не обкладаються.

Не вважаються доходом і такі надходження, як повернення боргу або компенсація спільних витрат. Наприклад, коли родич повертає частину грошей за спільну покупку чи ремонт, підстав для нарахування податку немає.

Кому загрожують 23%

Інша річ - перекази від людей, які не належать до найближчих родичів. Дядько, тітка, двоюрідний брат чи сестра, а також друзі та знайомі у податковому сенсі вже «сторонні особи». Їхні гроші на картці можуть розцінити як дохід чи подарунок і нарахувати 23%.

Особливо пильно податківці дивляться на регулярні надходження від різних людей. Якщо перекази мають систематичний характер, їх можуть порахувати оплатою за товари чи послуги - тоді мова вже про господарську діяльність, а не про допомогу родини.

Що робити, щоб не виникло проблем

Зберігайте підтвердження походження коштів. Якщо це повернення боргу - тримайте розписку чи листування. Якщо допомога близьких - за можливості вказуйте призначення платежу в коментарі до переказу.

Більшість звичайних переказів між родичами проблем не створюють. Проте великі або часті суми краще підкріпити документами - так простіше пояснити банку чи податковій, звідки гроші.

Раніше Politeka повідомляла, які документи доведеться показати, якщо банк заблокує картку через переказ.

Також Politeka повідомляла, які звичайні перекази банк вважає підозрілими.