Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 28 листопада по 4 грудня показує стійкі морози: вдень максимум підніметься лише до -1°, а вночі термометри опускатимуться до -9°, опадів синоптики не прогнозують.

Попередній прогноз погоди для Харківської області вже попереджав про посилення нічних морозів - і новий тиждень, з 28 листопада по 4 грудня, підтверджує цю тенденцію: вдень стовпчики термометрів утримаються в межах від -4° до -1°, а вночі опускатимуться аж до -9°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від -4° до -1°, тобто про потепління жителям області чекати не варто.

У суботу, 28 листопада, вдень очікується -1°, вночі похолодає до -5°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 29 листопада, вдень температура опуститься до -3°, а вночі - до -5°. Хмарність залишиться мінливою, з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 30 листопада, повітря прогріється лише до -4° удень, а вночі стовпчики термометрів впадуть до -6°. Хмарність мінлива, опадів не передбачається.

У вівторок, 1 грудня, денна температура утримається на позначці -4°, вночі ж похолодає до -7°. Хмарність мінлива, без опадів.

У середу, 2 грудня, вдень трохи тепліше - -2°, проте вночі очікується найсильніший мороз тижня: термометри опустяться до -9°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У четвер, 3 грудня, вдень потеплішає до -1°, вночі ж буде -5°. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У п'ятницю, 4 грудня, вдень очікується -3°, вночі - -6°. Небо малохмарне, опадів синоптики не прогнозують.

Таким чином, найтеплішим днем тижня стане субота, 28 листопада, з денним максимумом -1°, а найхолоднішим удень - понеділок, 30 листопада, з температурою -4°. Найсильніший нічний мороз синоптики обіцяють у ніч на середу, 2 грудня, - до -9°. Перепад денних температур за тиждень становить лише 3°, опадів протягом усього періоду не прогнозують.

Через стійкі морози, особливо нічні, що сягатимуть -9°, варто подбати про теплий одяг у кілька шарів, взуття з гарною теплоізоляцією та обмежити тривале перебування на вулиці, особливо для людей похилого віку та дітей. Оскільки опадів не очікується, дороги залишатимуться сухими, проте через нічні морози вранці можлива ожеледиця на тротуарах і проїжджій частині, тож варто бути обережними.

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