Пенсіонери можуть отримувати меншу пенсію через помилки в даних про стаж. У Пенсійному фонді пояснили, як виявити неточності та виправити їх, щоб отримати правильну виплату.

Помилка в стажі може зменшити пенсію - якщо в електронних даних Пенсійного фонду відсутня частина періодів роботи чи зарплати, виплата може виявитися меншою, ніж мала б бути. Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Розмір пенсії за віком розраховують за формулою із Закону №1058-IV: П = Зп × Кс, де П - розмір пенсії, Зп - заробітна плата, на основі якої вона розраховується, а Кс - коефіцієнт страхового стажу. На розмір виплати впливають страховий стаж, заробіток і рік призначення пенсії.

Якщо частина стажу відсутня в Реєстрі застрахованих осіб, коефіцієнт стажу буде меншим, а разом із ним і пенсія. На розрахунок також впливають неповні дані про зарплату.

Чому важливий рік виходу на пенсію

Для розрахунку беруть середню зарплату в Україні за три календарні роки, що передують року звернення. У 2022 році брали показник за 2019-2021 роки - 10 846,37 грн, а у 2026 році беруть показник за 2023-2025 роки - 17 482,87 грн. Тому навіть за однакового стажу й коефіцієнта заробітку пенсії людей, які оформили їх у різні роки, можуть відрізнятися.

Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати показує, як заробіток людини співвідноситься із середньою зарплатою в Україні за той самий місяць. Зарплата на рівні середньої дає коефіцієнт близько 1, вища - більший коефіцієнт, нижча - менший. Чим вищим був офіційний заробіток, з якого сплачували страхові внески, тим вищою може бути пенсія.

У розрахунок беруть зарплату за весь страховий стаж з 1 липня 2000 року. За певних умов можна додати дані про зарплату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року, якщо вони підтверджуються документами.

Як перевірити стаж у «Пенсійному калькуляторі»

Щоб виявити помилку, потрібно зайти на веб-портал ПФУ через КЕП, «Дія.Підпис» або ID.GOV.UA, відкрити сервіс «Пенсійний калькулятор» і перевірити дані про стаж і зарплату. За потреби їх можна доповнити.

Після цього треба натиснути «Зберегти і розрахувати». Сервіс покаже страховий стаж, коефіцієнти стажу й заробітку, а також прогнозний розмір пенсії. У ПФУ уточнюють, що це лише орієнтовна сума: остаточну визначають під час призначення пенсії відповідно до законодавства, чинного на той момент.

Що робити, якщо даних бракує

Якщо в електронних даних відсутні окремі періоди роботи, це не означає, що стаж втрачено. Документи можна подати до Пенсійного фонду для їх оцифрування. Строк 10 червня 2026 року також не обнуляє стаж: відомості з паперової трудової книжки приймають і після цієї дати.

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