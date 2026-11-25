Окремі українські пенсіонери можуть щомісяця отримувати понад 5 600 гривень доплати. Вона не залежить від стажу чи віку - гроші передбачені для людей з особливими заслугами перед Україною.

Доплата до пенсії в Україні у 2026 році передбачена не лише за стаж чи вік. Окрема щомісячна надбавка в розмірі 5 667,52 гривні покладена людям з особливими заслугами перед державою, і вона зовсім не залежить від кількості відпрацьованих років.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Кому призначають доплату без прив'язки до стажу

Мова про спеціальну виплату для людей, які боролися за незалежність України у ХХ столітті й постраждали від репресій комуністичного режиму. Тобто йдеться про громадян, яких радянська влада переслідувала через політичні або релігійні переконання.

Право на надбавку мають люди, які офіційно визнані борцями за незалежність України у ХХ столітті, зазнали політичних або релігійних репресій, незаконно утримувалися у в'язниці чи примусово перебували в психіатричних закладах або отримали офіційне рішення про реабілітацію.

Для таких пенсіонерів держава передбачила окрему щомісячну виплату. З 1 березня 2026 року її розмір становить 5 667,52 гривні. Гроші доплачують до основної пенсії, яку людина вже отримує.

Щороку з 1 березня суму надбавки переглядають із застосуванням відповідного коефіцієнта збільшення, тому вона може змінюватися.

Як оформити доплату

Аби отримати додаткові гроші, пенсіонеру треба підтвердити своє право на виплату. Головний документ - довідка про реабілітацію встановленого зразка. Її видає Регіональна комісія з реабілітації, яка працює при відповідній обласній або міській державній чи військовій адміністрації.

Далі з довідкою звертаються до Пенсійного фонду. Подати документи можна двома способами: особисто в найближчому сервісному центрі ПФУ або поштою на адресу територіального органу фонду.

Якщо людина звертається особисто, днем подання заяви вважають дату її прийняття працівником ПФУ. Якщо документи надсилають поштою, враховують дату на поштовому штемпелі.

Чи можна отримати гроші за попередні місяці

Виплату призначають з дня звернення, але є виняток. Якщо пенсіонер звернувся за надбавкою протягом 12 місяців після виникнення права на неї, виплату можуть призначити з дня набуття такого права - наприклад, з дати отримання документа, що підтверджує статус.

Це стосується й випадків, коли людина подала заяву, але приклала не всі документи. Пенсійний фонд повідомить, чого саме не вистачає. Якщо надати їх протягом трьох місяців після такого повідомлення, первісну дату звернення збережуть.

Ще одна особливість: якщо пенсіонер має право на надбавку одразу за кількома підставами, ПФУ призначає лише одну найбільшу виплату.

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