Непрацюючі пенсіонери, які утримують дітей до 18 років, можуть отримувати щомісячну доплату по 150 грн за кожну дитину. Розповідаємо, хто має право і як оформити надбавку.

Надбавка до пенсії за віком у ПФУ - не єдина доплата, яку може отримати пенсіонер. Частина українців на заслуженому відпочинку має право ще й на надбавку за дітей, які перебувають у них на утриманні. Держава щомісяця доплачує по 150 грн за кожну таку дитину.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області. Виплату призначають за постановою Кабінету Міністрів № 654 від 16 липня 2008 року.

Хто має право на надбавку

Оформити доплату можуть лише непрацюючі пенсіонери, які утримують дітей до 18 років. Надбавка призначається як до пенсії за віком, так і до пенсії по інвалідності чи за вислугу років.

Важлива умова - пенсіонер не повинен бути офіційно працевлаштованим або мати відкритий ФОП. Якщо людина веде підприємницьку діяльність, доплату не призначать.

Розмір надбавки фіксований і становить 150 грн на кожну дитину, яка перебуває на утриманні. Тобто за двоє дітей держава щомісяця додає 300 грн, а за троє - 450 грн. Слід знати, що ця сума не індексується і не зростає з часом.

Які документи потрібні

Пенсіонер має підтвердити, що дитина справді перебуває в нього на утриманні, а сам він ніде не працює. Для цього потрібні:

паспорт та ідентифікаційний код;

трудова книжка або інший документ про відсутність роботи;

свідоцтво про народження дитини;

довідка про перебування дитини на утриманні або спільне проживання;

довідка з органу соцзахисту, що на дитину не призначена соціальна допомога.

Як оформити виплату

Подати заяву та документи можна особисто в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Це зручно, якщо людина переїхала.

Альтернативний варіант - оформити все через вебпортал електронних послуг ПФУ, не виходячи з дому. Для цього потрібен кваліфікований електронний підпис або вхід через «Дію».

Коли надбавку не призначать або скасують

Доплату надають до досягнення дитиною 18 років. Однак її не призначать, якщо дитина вже отримує від держави соціальну допомогу або власну пенсію.

Крім того, пенсіонер зобов'язаний вчасно повідомляти Пенсійний фонд про працевлаштування чи початок підприємницької діяльності. У таких випадках виплату припиняють.

Якщо приховати ці зміни і далі отримувати кошти на дитину, зайво виплачену суму доведеться повернути до бюджету. ПФУ регулярно звіряє дані через державні реєстри, тож рано чи пізно дізнається про зміну обставин.

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