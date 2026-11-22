Графіки відключення світла в Кропивницькому на тиждень з 23 по 29 листопада затвердили в «Кіровоградобленерго». 23 та 24 листопада частина вулиць міста залишатиметься без електроенергії з 08:00 до 17:00 через технічне обслуговування мереж.

Графіки відключення світла в Кропивницькому на тиждень з 23 по 29 листопада оновлені. У понеділок і вівторок, 23 та 24 листопада, частина будинків міста залишатиметься без електроенергії з 08:00 до 17:00.

Йдеться про планові, а не аварійні відключення. Причина - технічне обслуговування мереж, тож енергетики заздалегідь попередили мешканців, щоб ті встигли підготуватися.

Про це повідомляє «Кіровоградобленерго» на своєму офіційному сайті, де опубліковано графік планових відключень.

Які адреси знеструмлять 23 і 24 листопада

23 та 24 листопада без світла з 08:00 до 17:00 залишаться мешканці таких вулиць Кропивницького:

вул. Анни Ярославни: 58, 60, 61, 63, 63а, 65, 67;

вул. Конотопська: 49, 51, 53;

вул. Івана Богуна: 70а, 72, 72а, 74Б, 76, 76а, 78, 80, 80А, 118, 121, 122а, 123, 123а, 123б, 125, 125А, 125б, 126Б, 127, 129, 131;

пров. Громадянський: 1, 1а, 1в, 2а, 2б, 2в, 4, 4в, 6а, 23;

вул. Богдана Хмельницького: 123, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133А, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 140А, 141, 142, 142А, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 149А, 150, 151, 152, 154, 156, 156А, 156Б, 158, 158А.

Тобто в понеділок і вівторок знеструмлення торкнуться тих самих адрес. Роботи триватимуть упродовж усього робочого дня.

Окремо енергетики анонсували поточний ремонт 30 листопада, але це вже поза межами тижня 23-29 листопада. У той день з 08:00 до 17:00 без електроенергії залишиться один будинок на вул. Соколівській, 21 б.

Що робити мешканцям

На час відключень фахівці радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також перевірити справність ліхтариків. Уточнити графік можна на сайті компанії або за телефоном кол-центру 0-800-300-552, який працює цілодобово.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Кропивницькому на 3 листопада.

Як повідомляла Politeka, відключення світла в Кропивницькому з 2 по 8 листопада.

Також Politeka писала, графіки відключення світла в Кропивницькому на 4 листопада.