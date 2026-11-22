Купівля квартири в Україні не завжди проходить гладко - навіть якщо гроші на неї ви збирали роками, під час оформлення угоди у вас можуть запитати, звідки вони взялися. Фінансовий моніторинг операцій з нерухомістю законодавство передбачає вже давно.

Нотаріус виконує функції суб'єкта первинного фінмоніторингу. Тобто, посвідчуючи договір купівлі-продажу, він зобов'язаний перевірити законність походження грошей покупця.

Кого торкнеться перевірка

За роз'ясненням Міністерства юстиції, таку перевірку проводять, зокрема, для угод з нерухомістю на суму від 400 000 гривень. Якщо ви плануєте купити квартиру за цю суму чи дорожчу, нотаріус може запросити документи, які підтвердять джерело доходів.

Але це не означає, що з 1 січня 2026 року з'явилися нові правила чи держава перевірятиме всі заощадження українців. Як пояснювали в Мін'юсті, ці вимоги діють уже понад десять років. Міністерство фінансів наголошує: фінмоніторинг побудований на ризик-орієнтованому підході, а не на тотальному контролі кожної операції.

Важливо: 400 000 гривень - це не універсальний поріг, нижче якого перевірка взагалі неможлива. Банк чи інший суб'єкт фінмоніторингу може провести додаткову перевірку і за інших обставин - наприклад, якщо угода виглядає підозрілою або не відповідає фінансовому становищу клієнта.

Які документи підтвердять походження грошей

Перелік документів залежить від того, звідки саме ви отримали гроші. Підтвердженням можуть слугувати:

зарплата та інші офіційні доходи - довідка про доходи, дані з податкової декларації, виписки з банківських рахунків;

- довідка про доходи, дані з податкової декларації, виписки з банківських рахунків; підприємницька діяльність - податкова й фінансова звітність ФОП або юридичної особи;

- податкова й фінансова звітність ФОП або юридичної особи; продаж іншої нерухомості чи майна - договір купівлі-продажу та документи про отримання коштів;

- договір купівлі-продажу та документи про отримання коштів; спадщина - свідоцтво про право на спадщину та документи, що підтверджують отримання майна або грошей;

- свідоцтво про право на спадщину та документи, що підтверджують отримання майна або грошей; подарунок від родичів чи інших осіб - договір дарування та підтвердження переказу коштів, якщо він проходив через банк;

- договір дарування та підтвердження переказу коштів, якщо він проходив через банк; кредит або позика - кредитний договір, договір позики та документи про отримання грошей;

- кредитний договір, договір позики та документи про отримання грошей; заощадження - банківські виписки, документи про попереднє зняття чи накопичення коштів.

Якщо ви роками відкладали частину зарплати чи інших офіційних доходів, варто заздалегідь підготувати документи, які пояснять формування заощаджень. Самого усного пояснення, що гроші накопичувалися довго, може бути недостатньо.

Хто ще може перевірити

Крім нотаріуса, власну перевірку може провести і банк, через який проходить розрахунок за квартиру. Фінустанова вправі запитати додаткові відомості про походження грошей, якщо цього вимагає оцінка ризиків операції.

Якщо покупець не може надати потрібні документи чи пояснити походження коштів, операцію можуть затримати. А в окремих випадках нотаріус або банк можуть відмовити в її проведенні.

Що зробити перед підписанням договору

Перед укладенням договору купівлі-продажу квартири заздалегідь уточніть у нотаріуса, які саме документи знадобляться для конкретної угоди. Так ви уникнете затримок при оформленні нерухомості та проведенні розрахунків.

Раніше Politeka повідомляла, хто зможе отримати соціальне житло для ВПО дешевше, ніж на ринку.

Також Politeka повідомляла, як отримати квартиру за ціною нижче ринкової за програмою доступної оренди.