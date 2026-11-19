Верховна Рада ратифікувала угоди з Європейським інвестиційним банком про зведення соціального житла. Понад 1500 сімей переселенців зможуть орендувати квартири за ціною, нижчою за ринкову.

Житло для ВПО в Україні отримає нову хвилю - Верховна Рада ратифікувала угоди з Європейським інвестиційним банком, які дозволять звести муніципальне соціальне житло для переселенців. Понад 1500 сімей зможуть отримати квартиру за ціною, нижчою за ринкову.

Про ратифікацію угод повідомив нардеп Павло Фролов. На першому етапі проєкту передбачено 100 млн євро: половина - кредит ЄІБ, ще 50 млн євро - безповоротний грант від Європейського Союзу. Загальний пакет підтримки має сягнути 400 млн євро.

Нові будинки розглядають для Львова, Житомира, Миколаєва, Кременчука та Кропивницького. Спочатку за результатами оцінювання фінансових моделей оберуть дві-три громади, які долучаться до програми.

Загалом планують звести 13-15 багатоквартирних будинків і забезпечити житлом понад 1500 сімей. Перші 300 квартир мають добудувати у 2028 році, а весь проєкт завершити до 2030 року.

Скільки коштуватиме оренда

Житло надаватимуть у соціальну оренду за ціною, нижчою за ринкову. Щомісячна плата залежатиме від доходів і майнового стану родини та не перевищуватиме 25-30% її сукупного доходу.

Для окремих категорій громадян передбачена можливість безкоштовного проживання. Тобто найбільш вразливі сім'ї зможуть взагалі не платити за квартиру.

Хто отримає житло

Програма спрямована насамперед на внутрішньо переміщених осіб та інші вразливі категорії населення. Точні критерії відбору ще затверджують - їх визначатимуть громади, які відберуть для участі в проєкті.

Що важливо знати

Поки програма лише на старті: перші громади оберуть після оцінювання фінансових моделей, а квартири почнуть здавати не раніше 2028 року. Тож подавати заяви ще немає куди - варто стежити за рішеннями міських рад обраних міст.

Розмір орендної плати прив'яжуть не до ринку, а до доходу сім'ї: чим менше заробляє родина, тим менше платитиме. Це головна відмінність соціальної оренди від звичайної комерційної.

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