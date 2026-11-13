На всю Україну припадає лише 1922 одиниці соціального житла, і майже кожна п'ята громада його взагалі не має. Дослідження пояснює, чому переселенцям так складно отримати квартиру та які програми реально працюють.

Безкоштовне житло для ВПО в Україні, яке планують будувати за гроші донорів, поки що лишається радше винятком, ніж правилом. За результатами дослідження Інституту Житла та комітету Верховної Ради, на всю країну припадає лише 1922 одиниці соціального житла - квартири, кімнати в гуртожитках та окремі будинки, які громади можуть надавати переселенцям і тим, хто втратив дах над головою.

Опитування охопило 1006 громад у жовтні 2026 року. З'ясувалося, що соціальне житло є приблизно лише в кожної п'ятої громади, а 94,6% населених пунктів ніколи не планували його на землях комунальної власності.

Чому житла для переселенців так мало

Головною проблемою дослідники називають брак актуальної містобудівної документації. Лише 8 громад мають затверджені комплексні плани просторового розвитку територій, понад половина (51,5%) навіть не ухвалили рішення їх розробляти, а ще 40,1% рішення схвалили, але досі шукають кошти.

Майже не працюють і інструменти, які могли б гарантувати появу соціального житла в новій забудові. Вимогу до забудовників виділяти частку площ під соціальне житло закріплюють лише 9 громад, тобто 0,9%. Натомість близько 80% громад роками віддавали землі під комерційну забудову з абсолютно нульовим балансом соціального житла.

Ще одна причина - прогалини в законодавстві. У законах немає понять «містобудівна квота» та «інклюзивне зонування», тож громади, які намагаються вимагати соціальне житло від забудовників, діють через меморандуми й інвестдоговори зі слабкою юридичною силою. Додається брак коштів і фахівців: субвенція на розроблення комплексних планів, яка діяла у 2021 році, зараз не надається.

Які програми доступні переселенцям уже зараз

Попри загальний дефіцит, діють кілька інструментів. За програмою «єВідновлення» переселенці, чиє житло знищене, можуть отримати житловий сертифікат або компенсацію на ремонт. На місцях громади погоджують житлові ваучери, а для переселенців окремих областей проводять відбір на пільгове житлове кредитування.

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк наголосила: за майже 20 років дії закону «Про житловий фонд соціального призначення» у країні сформували лише 1922 одиниці соціального житла. Тому ключове завдання - відійти від декларативних і популістських підходів та закласти дієві інструменти.

Що зміниться у 2027 році

У планах - ухвалення закону «Про соціальне житло», яке закладене як індикатор програми Ukraine Facility. Як пояснює директорка Інституту Житла Аліна Москаленко, самого закону замало: важливо перейти від суто законодавчого до практичного виміру реформи та синхронізувати містобудівне, земельне й житлове законодавство.

Серед пропозицій дослідників - закріпити інклюзивне зонування в законі, затвердити єдину методику містобудівних квот, обмежити комерційні функції в соціальних проєктах і підтримати громади коштами та кадрами.

Як дізнатися про доступне житло у своїй громаді

Щоб дізнатися про соціальне чи доступне житло у своїй області, зверніться до місцевого управління соцзахисту або ЦНАПу. Саме громади ведуть облік таких приміщень і погоджують надання житлових ваучерів. Для компенсації за знищене житло заяву подають через застосунок «Дія», а консультацію щодо пільгової іпотеки для ВПО можна отримати у відповідних державних програмах кредитування.

Детальніше про ситуацію із соціальним житлом розповідає РБК-Україна з посиланням на результати дослідження.

Раніше Politeka повідомляла, хто з ВПО може отримати житловий сертифікат за знищене житло.

Також Politeka пояснювала, хто та як зможе отримати житловий ваучер.