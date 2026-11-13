З січня 2027 року вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років зростуть до 34 років. Тим, кому не вистачить стажу, доведеться виходити на пенсію пізніше - у 63 або 65 років.

Вимоги до стажу для пенсії в Україні зростають щороку: уже з 1 січня 2027 року частині українців не вистачить страхового стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років.

Як повідомляє OBOZ.UA, головна цифра, яку називають у матеріалі, - 34 роки. Саме стільки страхового стажу буде потрібно з 2027 року для виходу на пенсію у 60 років.

Зараз, у 2026 році, для пенсії у 60 років потрібно мати 33 роки стажу. Тобто вимога зросте на один рік. І це не межа: щороку поріг підвищуватимуть, поки він не досягне 35 років у 2028 році.

Тим, кому не вистачить стажу до 60 років, пропонують два варіанти. Перший - вийти на пенсію у 63 роки: там поріг стажу значно нижчий. Другий - дочекатися 65 років, де вистачить лише мінімальних 15 років стажу.

Хто ризикує не вийти на пенсію вчасно

Найбільше під нові вимоги потрапляють ті, хто працював неофіційно або мав тривалі перерви в роботі. Роки без сплати єдиного соціального внеску до стажу не зараховуються.

Є також категорії, яким частину періодів можуть додати до стажу - наприклад, навчання у вищому навчальному закладі, служба в армії, декретна відпустка чи догляд за людиною з інвалідністю. Перелік таких періодів обмежений і потребує документального підтвердження.

Як перевірити свій стаж

Найпростіше це зробити в електронному кабінеті Пенсійного фонду на сайті portal.pfu.gov.ua або в застосунку «Дія». Там видно, скільки років стажу вже зараховано і чи є «пропуски».

Якщо стажу бракує, його можна докупити, уклавши договір про добровільну участь у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні. Але перед цим фахівці радять прорахувати, чи окупиться така покупка.

Докупити стаж зазвичай вигідно тим, кому до необхідного порогу не вистачає одного-двох років. У такому разі людина раніше починає отримувати виплати, і витрати повертаються швидше.

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