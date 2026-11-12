У жовтні вторинний ринок житла в Україні помітно охолонув, а попит упав майже по всій країні. Водночас ціни на квартири в західних містах продовжують зростати, і Львів з Ужгородом уже обігнали Київ за вартістю середньої квартири.

Ціни на житло в Україні знову змінилися - у жовтні вторинний ринок охолонув, а попит упав майже по всій країні, як повідомляє OBOZ.UA. Водночас квартири в західних містах дорожчають, і Львів з Ужгородом уже обігнали Київ за вартістю середньої квартири.

Найдорожчим містом для купівлі житла залишається Львів. За середню квартиру там просять близько 75 тисяч доларів, що на 9% більше, ніж рік тому. Одразу за ним іде Ужгород із цінником у 67 тисяч доларів (+8%). Для порівняння, у Києві таке саме житло в середньому коштує 66 тисяч доларів.

В інших західних містах ціни теж упевнено повзуть угору. У Чернівцях квартира обійдеться орієнтовно в 63 тисячі доларів (+17%), у Луцьку - в 58 тисяч (ціна за рік майже не змінилася), а в Рівному - в 57 тисяч доларів (+8%).

Найшвидше житло дорожчає в Тернополі та Івано-Франківську - за рік цінники там підскочили майже на чверть. Зараз у Тернополі за квартиру просять близько 53,4 тисячі доларів, а у Франківську - 49,3 тисячі. Попри різкий стрибок, Івано-Франківськ досі лишається найдешевшим серед обласних центрів заходу.

Дорожчає й оренда. За підрахунками ЛУН Статистика, в центрі Івано-Франківська оренда однокімнатної квартири становить 24 144 гривні при зарплаті 30 000 гривень, тобто близько 80% доходу. У Галицькому районі Львова - 25 109 гривень при зарплаті 33 060 гривень.

Найбільше навантаження - у Києві. Оренда однокімнатної квартири на Печерську коштує 32 095 гривень на місяць, а при середній зарплаті 37 500 гривень це близько 86% заробітку. У Дніпрі та Одесі ситуація легша: там на оренду йде 48% і 46% зарплати відповідно.

Причина такого розриву - внутрішнє переміщення населення. Частина громадян переїжджає саме в західні області, тому попит там зростає, а разом із ним і ціни. Як пояснила керівниця ЛУН Статистика Людмила Кирюхина, нижча ціна оренди не завжди означає доступніше житло - важливо, скільки людина заробляє в цьому місті.

На що звернути увагу в договорі купівлі-продажу

Перед підписанням угоди варто перевірити кілька речей, щоб не втратити гроші.

Перевірте документи на квартиру: право власності, відсутність обтяжень і арештів у реєстрі.

Зафіксуйте в договорі реальну ціну, а не занижену - це захистить вас у разі розірвання угоди.

Пропишіть строки передачі квартири та відповідальність за їх порушення.

Переконайтеся, що в квартирі ніхто не зареєстрований, а комунальних боргів немає.

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