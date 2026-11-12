Територіальні центри комплектування можуть оштрафувати військовозобов'язаних на суму до 25 500 гривень за застарілі дані у військовому обліку. Оновити інформацію про себе потрібно протягом семи днів після змін.

Військовий облік в Україні вимагає актуальних даних - територіальні центри комплектування можуть оштрафувати військовозобов'язаних на суму до 25 500 гривень за застарілу інформацію. Оновити дані про себе потрібно протягом семи днів після будь-яких змін.

Йдеться про зміну місця проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи чи посади. Також слід повідомляти про зміну номера телефону та електронної пошти, якщо вони вказані у військово-облікових документах.

Які штрафи загрожують

За порушення правил військового обліку для громадян передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Для посадових осіб підприємств та організацій суми вищі - від 34 000 до 59 500 гривень.

Штраф можуть накладати повторно за кожне окреме порушення. Якщо людина не оновила дані вчасно, а потім знову проігнорувала вимогу, загальна сума може зрости.

Як оновити дані

Найшвидший спосіб - через застосунок «Резерв+». Там можна оновити номер телефону, електронну пошту та адресу проживання без візиту до ТЦК.

Також дані можна оновити у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або безпосередньо у територіальному центрі комплектування. Для цього потрібні паспорт, ідентифікаційний код та військово-обліковий документ.

Що робити, якщо дані застаріли

Якщо ви змінили місце проживання, одружилися, змінили роботу чи отримали нову освіту - оновіть дані протягом семи днів. Це можна зробити онлайн у «Резерв+» або особисто у ЦНАП чи ТЦК.

Якщо штраф уже наклали, його слід сплатити протягом 15 днів з дня вручення постанови. У разі несплати сума може бути стягнута примусово через виконавчу службу.

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