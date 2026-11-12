Якщо квартира чи будинок оформлені на неповнолітню дитину, а батьки продають або здають це майно в оренду, дохід належить саме дитині. У податковій звітності треба вказувати дані неповнолітнього власника та його податковий номер, а для продажу може знадобитися дозвіл органу опіки.

Ціни на нерухомість в Україні восени змінилися, але коли майно оформлене на дитину, діють окремі правила. Якщо квартира чи будинок належать неповнолітньому, а батьки продають або здають їх в оренду, дохід належить саме дитині, а не дорослим.

Навіть якщо гроші фактично отримує один із батьків або опікун, сам факт отримання коштів законним представником не змінює того, кому належить дохід. Таке роз'яснення оприлюднила Державна податкова служба України.

Чиї дані вказувати, якщо майно належить дитині

У податковій звітності треба вказувати саме дані дитини: прізвище, ім'я та по батькові неповнолітнього власника, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Це правило діє навіть тоді, коли кошти отримує опікун. Вказувати замість дитини інформацію про дорослого лише тому, що він отримав гроші, неправильно.

У яких документах відображати дохід

Інформацію про дохід неповнолітнього власника відображають у відповідних додатках до податкової звітності. Який саме документ використовувати, залежить від того, хто виступає податковим агентом.

Додаток 4ДФ - до Податкового розрахунку, який подають юридичні особи та інші податкові агенти.

Додаток ФІЗ-4ДФ - до Розрахунку, який подають фізичні особи-підприємці та особи, що провадять незалежну професійну діяльність.

В обох випадках вказують дані неповнолітньої дитини, якій належить майно і на користь якої нараховано дохід.

Коли потрібен дозвіл органу опіки

Окремо податківці нагадують, що у неповнолітніх є особливості реалізації майнових прав. Залежно від виду угоди для розпорядження нерухомістю можуть знадобитися згода законних представників і дозвіл органу опіки та піклування.

Тобто перед продажем квартири чи будинку, оформлених на дитину, батькам варто заздалегідь звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання. Без такого дозволу нотаріус не посвідчить угоду.

Що врахувати перед продажем майна дитини

Податкові агенти також мають правильно відображати нараховані та виплачені доходи фізичних осіб у звітності, а також виконувати обов'язки з утримання та перерахування податків.

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