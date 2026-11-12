У жовтні 2026 року попит на вторинне житло на Хмельниччині впав на 20%, але квартири все одно подорожчали. Однокімнатна квартира на вторинному ринку області коштувала 51 тисячу доларів, а оренда лишилася на рівні 16 тисяч гривень.

Оренда квартир в Україні залишається одним із найчутливіших показників ринку, тоді як попит на вторинне житло на Хмельниччині в жовтні впав одразу на 20% порівняно з вереснем. Такі дані оприлюднив маркетплейс нерухомості DIM.RIA, пише «Поділля News».

Це один із найбільших показників падіння попиту серед регіонів України. Сильніше інтерес до придбання вторинного житла скоротився лише на Тернопільщині (-25%) та Вінниччині (-22%). Такий самий показник, як і Хмельниччина, мала Кіровоградська область - мінус 20%.

Ціни на вторинному ринку все одно зросли

Попри падіння попиту, квартири на вторинному ринку Хмельниччини подорожчали. Медіанна вартість однокімнатного житла в жовтні становила 51 тисячу доларів, що на 2% більше, ніж у вересні.

Для порівняння: у сусідній Тернопільській області однокімнатні квартири коштували 65 тисяч доларів, у Вінницькій - 63 тисячі, а в Чернівецькій - 64 тисячі доларів. Тобто житло на Хмельниччині лишається одним із найдоступніших серед західних регіонів.

Новобудови теж дорожчають

На первинному ринку області медіанна вартість квадратного метра в жовтні становила 895 доларів. За місяць показник зріс на 2,3%.

Дорожчими новобудови були лише у Вінницькій області - там квадратний метр коштував 1065 доларів. На Тернопільщині медіанна ціна становила 863 долари, а на Чернівеччині - 797 доларів за квадратний метр.

Загалом в Україні ціни на новобудови в жовтні переважно зростали. Найбільше квадратний метр подорожчав у Запорізькій (+10,7%), Полтавській (+6,2%) та Кіровоградській (+5,2%) областях.

Скільки коштує оренда

На відміну від ринку купівлі-продажу, оренда житла на Хмельниччині в жовтні лишилася стабільною. Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становила 16 тисяч гривень на місяць - стільки ж, скільки й у вересні.

У сусідніх областях орендувати однокімнатне житло було дорожче: на Вінниччині - 22 тисячі гривень, на Тернопільщині - 20,7 тисячі гривень на місяць. По Чернівецькій області даних для порівняння аналітики не навели.

При цьому загалом в Україні DIM.RIA зафіксував скорочення попиту на оренду житла в усіх регіонах.

На що дивитись у договорі оренди

Якщо ви плануєте орендувати квартиру на Хмельниччині, зверніть увагу на кілька моментів у договорі. Насамперед зафіксуйте суму застави та умови її повернення, а також порядок підвищення орендної плати.

Окремо пропишіть, хто сплачує комунальні послуги, і вкажіть показники лічильників на момент заїзду. Це допоможе уникнути спорів із власником наприкінці строку оренди.

Головна особливість ринку нерухомості Хмельниччини в жовтні - поєднання падіння попиту на вторинне житло зі зростанням цін на квартири. Водночас орендна плата залишилася на рівні попереднього місяця.

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