Більшість аварій за участю мотоциклів стається через те, що водій автівки фізично не помічає двоколісний транспорт вчасно. Пояснюємо, які звички допоможуть уникнути ДТП.

Взаємодія автомобілістів і мотоциклістів на дорогах загального користування залишається однією з найгостріших проблем сучасного трафіку. Статистика свідчить: більшість аварій за участю двоколісного транспорту стається саме тому, що водій автівки не помічає мотоцикліста вчасно.

Річ у тім, що людський мозок налаштований на виявлення великих об'єктів - вантажівок чи кросоверів. Мотоцикл через свій вузький профіль часто ігнорується як неістотний. У дорожній психології це явище називають «неуважністю, зумовленою очікуванням»: водій чекає побачити інший автомобіль, а коли його немає в полі зору, мозок підсвідомо пропускає мотоцикл, навіть якщо той перебуває просто перед капотом.

Найнебезпечніший маневр

Однією з найризикованіших ситуацій є поворот ліворуч на перехресті, коли водій перетинає смугу зустрічного руху. У цей момент мотоцикл часто опиняється в сліпій зоні, а оптична ілюзія робить його меншим і віддаленішим, ніж він є насправді. Додають небезпеки й конструктивні особливості сучасних авто: масивні передні стійки даху, які підвищують безпеку при перевертанні, водночас серйозно обмежують периферійний огляд і створюють невидимі зони, де може зникнути навіть великий круїзер чи спортбайк.

Стратегії превентивної безпеки

Щоб мінімізувати ризики, водіям варто виробити кілька стійких звичок. Передусім практикуйте правило «подвійного погляду»: перед будь-яким маневром, особливо поворотом чи зміною смуги, дивіться в дзеркала та вікна двічі з інтервалом приблизно в секунду. Ця проста дія допомагає мозку розпізнати рух, який був проігнорований під час першого погляду.

Не покладайтеся винятково на електроніку - системи моніторингу сліпих зон можуть не завжди вчасно фіксувати об'єкти, що рухаються з великою різницею у швидкості. Дзеркала та фізичний поворот голови залишаються незамінними.

Дистанція, погода та «фільтрування»

Критично важливо дотримуватися дистанції та не робити різких рухів, якщо поруч видно мотоцикліста. Враховуйте погодні умови: у дощ чи сутінки видимість двоколісного транспорту падає в рази, особливо якщо водій одягнений у темний екіпірувальний костюм без світловідбивних елементів.

Пам'ятайте і про схильність мотоциклістів до маневрування між смугами - так званого «фільтрування» трафіку. Постійне сканування дзеркал заднього виду під час зупинок на світлофорах дозволить уникнути несподіваного контакту з мотоциклом, який раптово з'явився збоку.

Що запам'ятати водіям

Ставлення до дороги як до простору, де будь-який об'єкт може з'явитися раптово, є фундаментом безпечного водіння. Дотримання цих простих правил рятує життя і зменшує кількість матеріальних збитків.