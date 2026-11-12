Доларовий депозит обжене гривневий за реальною дохідністю лише тоді, коли курс на момент зворотного обміну валюти перевищить певну позначку. Розбираємо, коли саме вклад у валюті виявляється вигіднішим і на що звернути увагу вкладнику.

Курс долара в Україні восени 2026 року тримається на позначці, навколо якої точаться суперечки вкладників: де надійніше зберігати гроші, у гривні чи у валюті. Остаточну вигоду наперед визначає простий розрахунок на той момент, коли ви захочете забрати свої кошти.

Обозреватель порахував, за якого курсу доларовий депозит реально обганяє гривневий. Логіка така: гривневі вклади в українських банках зараз дають помітно вищий відсоток, ніж доларові, але гривня втрачає купівельну спроможність через інфляцію. Тож на перше місце виходить різниця між ставкою і темпами знецінення національної валюти.

За якого курсу доларовий вклад виграє

Доларовий депозит в Україні у 2026 році обжене за реальною дохідністю гривневий тоді, коли його сума після сплати податків і зворотного обміну валюти перевищить суму, яку дав би гривневий вклад. Головну роль тут відіграє курс на день, коли ви продасте долари назад у гривню.

Якщо гривня за час дії депозиту знеціниться сильніше, ніж різниця між відсотками, ви у плюсі. Якщо ж курс застигне або піде вниз - гривневий вклад принесе більше. Це простий орієнтир, який дозволяє зважити шанси ще до того, як нести гроші в банк.

Що дають банки зараз

Гривневі депозити в Україні пропонують ставки, які помітно перевищують доларові. Це свідоме рішення банків: висока облікова ставка підтримує дохідність гривневих вкладів, аби втримати заощадження в національній валюті. Доларові ж вклади тримаються на мінімальних рівнях - на рівні одного-двох відсотків річних.

Через такий розрив гривневий депозит на короткому горизонті майже завжди виграє номінально. Але реальна дохідність - з поправкою на інфляцію та курс - може виявитися іншою. Саме цей розрахунок і визначає точку, після якої валютний вклад стає вигіднішим.

Як порахувати, що вигідніше

Спершу дізнайтеся поточну ставку гривневого депозиту у своєму банку, потім порівняйте її зі ставкою доларового вкладу. Далі лишається порахувати, на скільки має зрости курс долара, аби компенсувати різницю у відсотках.

Приклад: якщо гривневий вклад дає 14% річних, а доларовий - 2%, то доларовий виграє лише за умови, що гривня за рік ослабне більш ніж на 12 пунктів. Інакше вигідніше тримати гроші в гривні. Точну цифру кожен вкладник рахує від своєї суми та строку, але принцип однаковий.

Курс долара до гривні лишається головним індикатором, на який орієнтуються ті, хто тримає заощадження у валюті. Попит на долар цього року зростає, що тисне на гривню та підштовхує ціни вгору. Тож вкладникам варто стежити не лише за ставками, а й за динамікою курсу.

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