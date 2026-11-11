Volkswagen і BMW офіційно попередили власників автомобілів про нову хвилю шахрайства через SMS, яка загрожує повною втратою грошей із банківських рахунків. Водіїв просять бути особливо уважними до підозрілих повідомлень.

Шахрайство, націлене на водіїв в Україні набирає нових обертів. Цього разу про чергову хвилю небезпечних SMS-повідомлень офіційно попередили одразу два великі автовиробники - Volkswagen і BMW. Про це повідомляє видання «Експерт».

Суть загрози проста, але її наслідки можуть бути катастрофічними для власників авто. Шахраї масово розсилають підроблені SMS, які зовні виглядають як офіційні повідомлення від автовиробника. У таких текстах зазвичай ідеться про начебто несплачений штраф, відкликання автомобіля через виявлену технічну проблему або необхідність терміново підтвердити облікові дані.

Головна мета зловмисників - змусити водія перейти за посиланням і ввести банківські дані. Перейшовши за фальшивим посиланням, людина потрапляє на підроблений сайт, який копіює офіційну сторінку автовиробника чи дилера. Якщо водій вводить там номер картки, термін її дії та CVV-код, зловмисники одразу отримують доступ до рахунку. У підсумку з картки можуть зникнути всі гроші - саме про цей ризик і попередили Volkswagen та BMW.

Автовиробники наголошують: офіційні сервісні центри та дилери ніколи не просять клієнтів надсилати конфіденційні банківські дані через SMS і не вимагають миттєвої оплати через підозрілі посилання. Якщо повідомлення вимагає термінових дій, погрожує блокуванням рахунку чи штрафом - це майже напевно робота шахраїв, а не офіційне звернення.

Що робити, якщо отримали підозріле SMS

Правила безпеки прості, але їх варто дотримуватися неухильно:

Не переходьте за посиланнями з SMS, навіть якщо повідомлення виглядає офіційним.

Не вводьте дані банківської картки на сайтах, на які вас привело повідомлення.

Перевіряйте інформацію лише на офіційному сайті автовиробника або за телефоном офіційного дилера.

Звертайте увагу на номер відправника: шахрайські SMS часто приходять із невідомих або закордонних номерів.

Не повідомляйте нікому CVV-код, паролі та одноразові коди з банківських SMS.

Якщо ви вже перейшли за посиланням і встигли ввести дані картки - негайно заблокуйте її через мобільний застосунок банку або зателефонуйте на гарячу лінію. Що швидше ви це зробите, то більше шансів уберегти гроші. Про інцидент також варто повідомити кіберполіцію.

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