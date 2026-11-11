Пільги на проїзд в Україні змінюються - Верховна Рада запроваджує нові правила пільгового проїзду в транспорті. Замість звичного безплатного проїзду для пільговиків мають запрацювати електронні квитки та грошові компенсації.

Про це повідомляє Судово-юридична газета. Новації стосуються тих, хто сьогодні має право на безплатний або знижений проїзд у міському та приміському транспорті.

Суть зміни - монетизація пільги. Замість паперового посвідчення, яке давало право безплатно їздити, людина отримує електронний квиток або гроші, якими сама оплачує поїздку.

Електронний квиток дає змогу вести точний облік поїздок. На відміну від старого механізму, коли достатньо було показати посвідчення, нова система фіксує кожну поїздку. Так перевізники бачать, скільки насправді проїхали пільговики, а держава - скільки за це компенсувати.

Грошова компенсація - ще один інструмент, який запроваджує парламент. Частина пільговиків замість безплатного проїзду отримуватиме кошти і самостійно ними розпоряджатиметься.

Що важливо знати пільговикам

Точні умови - хто під який механізм підпадає, який розмір компенсації та з якої дати запрацюють зміни - стануть відомі після ухвалення підзаконних актів. Доки вони не готові, пільговий проїзд діє у звичному порядку з чинними посвідченнями.

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