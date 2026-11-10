Пенсійний фонд може призупинити виплату, якщо банк повідомить, що протягом шести місяців на картці не було жодної фінансової операції. Розповідаємо, як швидко поновити пенсію та пройти обов'язкову ідентифікацію.

Пенсійні виплати в Україні можуть призупинити без жодної помилки Пенсійного фонду - достатньо, щоб на банківській картці пів року не було жодної фінансової операції. Як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ), банк повідомляє про відсутність руху коштів, і виплату тимчасово зупиняють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду. Така ситуація може статися, коли людина тривалий час не знімала гроші з картки і не розраховувалася нею, а пенсія просто накопичувалася на рахунку. Друга причина призупинення - якщо отримувач не повідомив, що не отримує пенсію від Росії.

Як поновити виплату

Щоб повернути пенсію, достатньо подати заяву. Зробити це можна через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для входу знадобиться віддалений кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис" (Дія ID) або звичайний кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Люди, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть надіслати заяву поштою. У ній треба вказати актуальні реквізити банківського рахунку та підтвердити, що виплат від інших держав, зокрема Росії, людина не отримує.

Що з обов'язковою ідентифікацією

Окремо у ПФУ нагадали про щорічну фізичну ідентифікацію. До 31 грудня її мають пройти пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України або на окупованих Росією територіях, а також ті, хто виїхав з окупації на підконтрольну територію, якщо виплата надходить на адресу в окупованому регіоні.

Пройти ідентифікацію можна чотирма способами:

у відеоконференції з працівником ПФУ - заяву подають заздалегідь на вебпорталі або через контакт-центр за номером 0 800 503 753;

через посольство чи консульство України - для тих, хто живе за кордоном;

онлайн на вебпорталі ПФУ - за допомогою "Дія.Підпис" (Дія ID);

особисто в сервісному центрі ПФУ або у банку, через який надходить виплата, з документом, що посвідчує особу.

Якщо виплату припинили саме через непроходження ідентифікації, її поновлять одразу після процедури. Зробити це потрібно протягом року з дати припинення, одночасно повідомивши, що людина не отримує виплату від Росії.

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