За січень-жовтень 2026 року Україна імпортувала молочної продукції на $319,9 млн, а експортувала на $287,3 млн. Через це зовнішньоторговельний баланс уперше за рік став дефіцитним, попри рекордні продажі вітчизняних сирів у жовтні.

Подорожчання продуктів в Україні набирає обертів - за даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), оприлюдненими 6 листопада, за січень-жовтень 2026 року країна імпортувала молочної продукції на $319,9 млн, тоді як експортувала на $287,3 млн.

Через це зовнішньоторговельний баланс став дефіцитним: якщо торік за той самий період Україна мала профіцит у $43,4 млн, то тепер дефіцит становить $32,6 млн. За рік торговельний баланс погіршився одразу на $76 млн.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року експортна виручка впала на 10%, а вартість імпорту зросла на 17%. Головною причиною просідання експорту УКАБ називає зменшення надходжень від вершкового масла, тоді як вагу поступово набирали сири та сухі молочні продукти.

Європейські сири заполонили ринок

За десять місяців 2026 року Україна ввезла 72,1 тис. тонн молочної продукції. У натуральному вимірі це на 37% більше, ніж торік. Приблизно 77% вартості всього імпорту припадає на сири європейського походження, тож саме сирний сегмент залишається головним полем конкуренції між українськими та іноземними переробниками.

Заступниця генерального директора Асоціації виробників молока Олена Жупінас у коментарі Delo.ua звернула увагу, що за січень-вересень Україна експортувала до ЄС молочної продукції приблизно на $82 млн, а імпортувала з ЄС на $280,3 млн - у 3,4 раза більше. Основну частину українського експорту до ЄС становлять сухе та згущене молоко, натомість з Євросоюзу Україна закуповує переважно сири.

Рекорд сирів у жовтні

Попри загальне погіршення балансу, окремі сегменти показали зростання. За даними Спілки молочних підприємств України (СМПУ), у жовтні експорт сирів усіх видів сягнув 1,62 тис. тонн - це найбільший місячний показник за період воєнного стану та на 7,5% більше, ніж у вересні. Вартість експорту сирів становила $8,1 млн, основними ринками були Молдова та Казахстан.

Помітно зросли й постачання сухого та згущеного молока: у жовтні Україна експортувала 3,1 тис. тонн цієї продукції на $9,3 млн, що на 86% більше, ніж торік. Основними покупцями стали Польща, Німеччина, Литва та Болгарія.

Чому зростає імпорт і що це означає для цін

Тиск на переробників посилює здорожчання сировини: за оцінками СМПУ, у серпні-жовтні закупівельні ціни на сире молоко зросли приблизно на 16%, тоді як міжнародні ціни на низку молочних продуктів лишалися стабільними або знижувалися. Це погіршує конкурентоспроможність українських виробників на зовнішніх ринках.

У жовтні порівняно з вереснем фізичні обсяги експорту сухого знежиреного молока та молочної сироватки скоротилися більш ніж на 15%, а вершкового масла - понад на 9%. Зростання експорту зафіксовано лише в окремих категоріях, насамперед у сирах і кисломолочній продукції.

Що чекає на ринок далі

У СМПУ прогнозують, що в листопаді ситуація із зовнішньою торгівлею молокопродуктами може додатково погіршитися через ціновий тиск та зростання собівартості. Подальша динаміка залежатиме від закупівельних цін на молоко, міжнародного попиту, вартості логістики та умов торгівлі з ЄС.

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