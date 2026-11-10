За январь-октябрь 2026 года Украина импортировала молочной продукции на $319,9 млн, а экспортировала на $287,3 млн. Из-за этого внешнеторговый баланс впервые за год стал дефицитным, несмотря на рекордные продажи отечественных сыров в октябре.

Подорожание продуктов в Украине набирает обороты - по данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), обнародованным 6 ноября, за январь-октябрь 2026 года страна импортировала молочной продукции на $319,9 млн, тогда как экспортировала на $287,3 млн.

Из-за этого внешнеторговый баланс стал дефицитным: если в прошлом году за тот же период Украина имела профицит $43,4 млн, то теперь дефицит составляет $32,6 млн. За год торговый баланс ухудшился сразу на $76 млн.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года экспортная выручка упала на 10%, а стоимость импорта выросла на 17%. Главной причиной проседания экспорта УКАБ называет уменьшение поступлений от сливочного масла, тогда как вес постепенно набирали сыры и сухие молочные продукты.

Европейские сыры заполонили рынок

За десять месяцев 2026 года Украина ввезла 72,1 тыс. тонн молочной продукции. В натуральном выражении это на 37% больше, чем в прошлом году. Примерно 77% стоимости всего импорта приходится на сыры европейского происхождения, поэтому именно сырный сегмент остается главным полем конкуренции между украинскими и иностранными переработчиками.

Заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии Delo.ua обратила внимание, что за январь-сентябрь Украина экспортировала в ЕС молочной продукции примерно на $82 млн, а импортировала из ЕС на $280,3 млн - в 3,4 раза больше. Основную часть украинского экспорта в ЕС составляют сухое и сгущенное молоко, в то время как из Евросоюза Украина закупает преимущественно сыры.

Рекорд сыров в октябре

Несмотря на общее ухудшение баланса, отдельные сегменты показали рост. По данным Союза молочных предприятий Украины (СМПУ), в октябре экспорт сыров всех видов достиг 1,62 тыс. тонн - это самый большой месячный показатель за период военного положения и на 7,5% больше, чем в сентябре. Стоимость экспорта сыров составила $8,1 млн, основными рынками были Молдова и Казахстан.

Заметно выросли и поставки сухого и сгущенного молока: в октябре Украина экспортировала 3,1 тыс. тонн этой продукции на $9,3 млн, что на 86% больше, чем в прошлом году. Основными покупателями стали Польша, Германия, Литва и Болгария.

Почему растет импорт и что это значит для цен

Давление на переработчиков усиливает подорожание сырья: по оценкам СМПУ, в августе-октябре закупочные цены на сырое молоко выросли примерно на 16%, тогда как международные цены на ряд молочных продуктов оставались стабильными или снижались. Это ухудшает конкурентоспособность украинских производителей на внешних рынках.

В октябре по сравнению с сентябрем физические объемы экспорта сухого обезжиренного молока и молочной сыворотки сократились более чем на 15%, а сливочного масла - более чем на 9%. Рост экспорта зафиксирован лишь в отдельных категориях, прежде всего в сырах и кисломолочной продукции.

Что ждет рынок дальше

В СМПУ прогнозируют, что в ноябре ситуация с внешней торговлей молокопродуктами может дополнительно ухудшиться из-за ценового давления и роста себестоимости. Дальнейшая динамика будет зависеть от закупочных цен на молоко, международного спроса, стоимости логистики и условий торговли с ЕС.

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