За год цены в строительстве в Украине выросли на 27,1% - таковы данные Государственной службы статистики. Больше всего подорожало строительство транспортной инфраструктуры и жилья.

Подорожание топлива в Украине больно ударило по водителям - а теперь Госстат зафиксировал новый ценовой удар уже по строительной сфере. За год цены в строительстве выросли сразу на 27,1%.

Такие данные на своей странице в Facebook обнародовала Государственная служба статистики, передает Укринформ. Только за один месяц, по сравнению с августом 2026 года, цены в строительстве прибавили еще 1,5%.

Больше всего в сентябре подорожала транспортная инфраструктура - сразу на 2,4%. Строительство жилья выросло в цене на 1,7%, а нежилых зданий - на 1,6%. Для человека, который планирует ремонт или строит дом, это означает, что и материалы, и работы будут стоить дороже, чем год назад.

Почему это происходит

В то же время объемы производства строительной продукции сокращаются. За январь-сентябрь 2026 года они были на 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В сентябре индекс строительной продукции составил 94,9% к сентябрю 2025 года, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 113,9%.

То есть производители строят меньше, а стоимость того, что возводится, растет быстрее. Это постепенно переносится и на ценники в строительных магазинах, и на расценки ремонтных бригад.

Как защитить бюджет на ремонт

Если планируете ремонт, стоит зафиксировать цену в договоре с подрядчиком. Лучше всего прописывать в смете конкретные позиции материалов и их стоимость на дату подписания соглашения.

Закупайте материалы заранее, если видите, что цены идут вверх.

В договоре с бригадой пропишите, что стоимость фиксируется и может пересматриваться только по письменному согласию обеих сторон.

Сравнивайте цены в нескольких магазинах и фиксируйте их чеками - это поможет оценить, насколько реально растут расходы.

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