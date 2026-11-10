Дополнительные 150 гривен ежемесячно положены неработающим пенсионерам, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей. Однако условия назначения надбавки жесткие, а сокрытие изменения жизненных обстоятельств грозит возвратом средств.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области к основной выплате можно получить не только по возрасту, но и еще по одному основанию, о котором знают далеко не все. Речь о ежемесячной надбавке в размере 150 гривен, которую Пенсионный фонд Украины назначает тем, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, государственная гарантия действует еще с 2008 года, когда ее утвердили постановлением Кабмина. С тех пор сумму ни разу не индексировали, поэтому она до сих пор остается на уровне 150 гривен в месяц.

Кому положена надбавка 150 гривен

Право на доплату имеют незанятые граждане, которые вышли на заслуженный отдых и при этом самостоятельно содержат ребенка до 18 лет. Надбавка распространяется на получателей трех видов пенсий: по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет.

Ключевое условие - пенсионер не должен работать. Если человек официально трудоустроится или откроет собственное дело и зарегистрируется ФОПом, выплату сразу прекратят.

«Граждане должны сообщить ПФУ об изменении жизненных обстоятельств, иначе потом придется вернуть излишне выплаченную сумму», - предупреждают специалисты фонда.

Еще один важный нюанс состоит в том, что ребенок при этом не должен получать никакой другой социальной помощи от государства.

Как оформить выплату и какие документы нужны

Пенсионный фонд не имеет доступа к базам данных, которые бы подтверждали факт содержания ребенка, поэтому для получения средств нужно лично обратиться в учреждение и подать пакет документов:

паспорт и идентификационный код;

трудовая книжка;

свидетельство о рождении ребенка;

справка от органа местного самоуправления или управления жилищного фонда, подтверждающая факт самостоятельного воспитания несовершеннолетнего.

Выплата действует ровно до момента, пока ребенку не исполнится 18 лет, но лишь при условии сохранения статуса неработающего пенсионера.

Какие еще доплаты предусмотрены по возрасту

Надбавка на ребенка - не единственный финансовый бонус для пожилых людей. Самой распространенной остается возрастная доплата: после 70 лет пенсионерам автоматически добавляют 300 гривен, с 75 лет - 456 гривен, а после 80 лет - 570 гривен.

Главное условие для полной возрастной компенсации - общая сумма пенсии вместе с бонусом не должна превышать предел в 10 340 гривен. То есть чем выше базовая выплата, тем меньший размер доплаты реально начислят.

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