Каждый год с 1 января украинцам пересчитывают плату за доставку газа. Сам тариф защищен мораторием и не меняется, однако ежемесячный платеж у отдельных потребителей может вырасти или уменьшиться - все зависит от объема потребленного газа за предыдущий газовый год.

Подорожание газа и света в Украине - не единственное изменение в платежках: с 1 января украинцам пересчитывают и плату за доставку газа. Тариф на эту услугу защищен мораторием, поэтому остается неизменным, но ежемесячный платеж могут пересмотреть как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Об этом сообщает компания «Газсети», передают Новини.LIVE.

Как рассчитывается плата за доставку газа

Ежемесячная плата за распределение газа не меняется в течение календарного года. Летом газа потребляется меньше, зимой больше, но платеж от этого не колеблется. Объяснение простое: для расчета берут объем газа, потребленного домохозяйством за предыдущий газовый год, делят его на 12 месяцев и умножают на действующий тариф.

Газовый год длится с 1 октября по 30 сентября. То есть для расчета стоимости услуги на 2027 год будет учитываться объем использованных кубометров за период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года. Тариф на распределение при этом отличается в зависимости от региона и оператора газораспределительных сетей.

Почему плату делят на 12 месяцев

Такой механизм защищает домохозяйства от чрезмерных расходов. Если бы плату за доставку считали по фактическому потреблению каждого месяца, семьи с газовым отоплением платили бы в разы больше именно зимой, когда растут и расходы на сам газ. Равные ежемесячные платежи позволяют платить постепенно, без резких колебаний стоимости услуги.

Сколько платить, если газом не пользовались

Доставка газа - обязательный платеж, который начисляют даже тогда, когда домохозяйство фактически не пользовалось ресурсом. Для таких случаев предусмотрена минимальная годовая заказанная мощность. Она зависит от количества газовых приборов в доме:

только газовая плита - 39 кубометров в год;

плита и газовая колонка - 126 кубометров в год;

плита, колонка и газовый котел - минимум 314 кубометров в год.

Например, если в доме установлена только газовая плита и за предыдущий газовый год владелец совсем не пользовался «голубым» топливом, начисляется минимальный объем - 39 кубометров в год. Их делят на 12 и умножают на тариф оператора ГРМ.

Как самостоятельно рассчитать платеж с 1 января

Каждый потребитель может сам рассчитать стоимость доставки газа. Сначала нужно проанализировать потребление за период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года, а дальше выполнить два простых шага.

Пример: семья в течение предыдущего газового года использовала 1200 кубометров газа. Эти 1200 кубов делим на 12 месяцев - получается 100 кубометров. Далее полученные 100 кубометров умножаем на тариф на распределение, установленный регулятором для вашего региона. В результате получаем размер ежемесячного платежа за доставку газа.

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