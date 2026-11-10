Кабмин одобрил законопроект о переходе на электронные товарно-транспортные накладные (е-ТТН) для внутренних грузовых перевозок. Новый формат должны ввести с 1 июня 2027 года, а бумажная накладная останется только как исключение.

Бумажные товарно-транспортные накладные для грузовых перевозок по Украине скоро станут исключением, а не правилом. Кабинет Министров одобрил законопроект о переходе на электронные товарно-транспортные накладные (е-ТТН), и уже с 1 июня 2027 года цифровой документ планируют сделать основным для внутренних автомобильных перевозок грузов.

Документ правительство поддержало 9 ноября 2026 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, соответствующую информацию также опубликовали на Правительственном портале.

Как будет работать электронная накладная

Каждую операцию с е-ТТН придется подтверждать квалифицированной электронной подписью. Это означает, что заказчик, перевозчик и получатель груза смогут оформлять и согласовывать документы вообще без физического обмена бумажными экземплярами.

Бумажная накладная не исчезает полностью, но ее разрешат оформлять только тогда, когда по техническим причинам невозможно создать электронный документ. И даже в таком случае все данные с бумаги нужно будет внести в электронную систему в тот же день, поэтому бумажный документ перестанет быть полноценной альтернативой.

Вес и габариты: что изменится в документах

Отдельно в законопроекте предусмотрели фиксацию в электронной накладной информации о весе и габаритах грузовика. Это должно помочь инспекторам быстрее выявлять транспортные средства, которые везут груз с превышением допустимых ограничений.

Инспектор сможет проверить сведения о транспорте электронно, прямо на дороге, не требуя у водителя бумажную копию накладной. При этом записи в документе не заменяют фактического взвешивания машины, когда оно нужно, но значительно упрощают контроль и помогают беречь дорожное покрытие от перегруженных фур.

Что это дает перевозчикам и водителям

По оценке правительства, электронный документооборот уменьшит расходы бизнеса на логистику: меньше бумаги для печати, передачи и хранения, а также более быстрые расчеты между участниками перевозки. Подтверждение электронной подписью ускоряет процесс, потому что сторонам не нужно ждать физического возврата подписанных накладных.

Система е-ТТН в Украине уже работает, и предприятия пользуются ею добровольно. Новый законопроект должен сделать такой формат обязательным и понятным для всех.

Когда изменения вступят в силу

Правительство ориентируется на то, что новые правила заработают с 1 июня 2027 года. Но это пока запланированная дата: законопроект еще должны рассмотреть и принять в Верховной Раде, поэтому окончательные сроки могут измениться.