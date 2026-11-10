В Украине нет правила, по которому военнослужащего автоматически признают умершим через два года после исчезновения. Такое решение может принять только суд - и лишь при наличии весомых оснований.

Воинский учет и права семей военных в Украине остаются одной из самых чувствительных тем во время войны. Отдельное место занимает вопрос пропавших без вести бойцов и их статуса в правовом поле.

Семьи, которые ждут военного месяцами, а то и годами, часто слышат противоречивую информацию о том, что «через два года поиск прекращается», а человека «автоматически признают умершим». Это неправда, поясняют юристы издания «Судебно-юридическая газета».

Существует ли срок, после которого военного признают умершим

В украинском законодательстве нет нормы, которая бы предусматривала автоматическое признание военнослужащего погибшим через два года после того, как он пропал без вести. Статус «пропавший без вести» не означает «погибший» - это разные юридические понятия.

Признать человека умершим может только суд, и для этого нужны конкретные основания и доказательства. Сам факт того, что от военного нет вестей определенное время, не является автоматическим основанием для такого решения.

Что означает статус «пропавший без вести»

Пропавший без вести - это человек, в отношении которого нет никаких сведений о его местонахождении, и при этом нет подтвержденных данных о его гибели. Для семьи это означает несколько важных вещей: поиск продолжается, а денежное довольствие и ряд выплат могут сохраняться.

В отличие от этого, признание умершим - это судебное решение, которое фиксирует юридический факт смерти без наличия тела или актовой записи о смерти. Оно наступает не по «таймеру», а после рассмотрения обстоятельств конкретного дела.

Как семье действовать, если военный пропал

Первый шаг - обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с заявлением об исчезновении военнослужащего. Именно там фиксируют факт и запускают процедуру розыска через военные структуры.

Далее информацию о пропавшем без вести вносят в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который ведет Министерство внутренних дел. Родственники могут обращаться туда напрямую, чтобы проверить статус поиска и получить справку.

Какие документы понадобятся семье

Для обращения в ТЦК и СП обычно нужны: паспорт заявителя, документы, подтверждающие родственную связь с военным (свидетельство о браке или рождении), а также любая информация о месте и времени, когда с ним была последняя связь.

Если семья хочет инициировать признание военного умершим, она обращается в суд с заявлением в порядке отдельного производства. Суд анализирует обстоятельства исчезновения: были ли боевые действия, есть ли показания очевидцев, сколько времени прошло.

Стоит понимать, что суд может отказать в признании умершим, если нет достаточных доказательств того, что человек мог погибнуть. В таком случае статус «пропавший без вести» сохраняется, а поиск не прекращается.

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