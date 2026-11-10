Российские удары по продуктовым складам нанесли крупнейшим торговым сетям Украины миллиардные убытки. АТБ потерял половину складских мощностей, а Fozzy - четыре распределительных центра.

Риск дефицита продуктов в Украине становится все более реальным - российская армия целенаправленно наносит удары по продуктовым складам и распределительным центрам крупнейших торговых сетей страны. Из-за этого отрасль уже понесла миллиардные убытки, а бесперебойные поставки товаров оказались под угрозой.

Самые большие потери понесла сеть АТБ, которая, по данным издания «Экономические новости», потеряла половину собственных складских мощностей. Речь идет об уничтоженных или поврежденных складах, поэтому теперь компании приходится перестраивать логистику, чтобы полки магазинов оставались наполненными.

Ритейлер Fozzy Group, которому принадлежат, в частности, сети Сильпо и Фора, потерял четыре распределительных центра. Именно через такие узлы продукты развозились по сотням супермаркетов по всей стране, поэтому их повреждение бьет по всей системе поставок сразу.

Помимо АТБ и Fozzy, от атак страдают и другие операторы рынка - в частности, в сообщениях упоминаются сети Фора и Novus. Чем больше складов и распределительных центров повреждено, тем выше риски для хранения продуктов, требующих особого температурного режима: молочной продукции, мяса, свежей зелени, овощей и фруктов.

Для покупателей это означает возможность временных перебоев с наличием отдельных товаров на полках. Впрочем, сети продолжают работать над восстановлением поставок и стараются перераспределять запасы между магазинами, чтобы избежать пустых полок.

Что стоит знать покупателям

Не стоит создавать ажиотаж и скупать продукты впрок на недели вперед - панические закупки лишь искусственно опустошают полки. Временные перебои с отдельными позициями возможны, однако базовый ассортимент продовольствия сети обычно поддерживают с помощью резервов и альтернативных маршрутов доставки.

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