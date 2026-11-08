Как оформить отсрочку в «Резерв+» знает едва ли не каждый военнообязанный, однако наличие такого статуса еще не дает полной гарантии. Отсрочка с формулировкой «до завершения мобилизации» может потерять силу раньше, чем человек ожидает.
Об этом в комментарии ТСН сообщил адвокат Алексей Мендрух. При наличии предусмотренных законом оснований комиссия территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) может пересмотреть предыдущее решение и отменить его. То есть даже с актуальным статусом в приложении человек не защищен от повторного вызова.
Главная проблема в том, что формулировка «до завершения мобилизации» не указывает конкретной даты окончания отсрочки. Поэтому проверить действительный срок лишь по отметке в «Резерв+» не получится. Для этого нужны расширенные данные из реестра «Оберіг».
Как проверить реальный срок отсрочки в «Резерв+»
Сделать это можно непосредственно в приложении за несколько шагов:
- открыть раздел «Сервисы»;
- найти опцию получения расширенных данных из реестра;
- нажать кнопку «Обновить» и сформировать запрос;
- загрузить PDF-документ и проверить указанный в нем срок действия отсрочки.
Адвокат советует не ограничиваться проверкой отметки в приложении, а периодически загружать расширенные данные из реестра «Оберіг». Это позволяет вовремя заметить изменения и сохранить документ с актуальной информацией.
Что делать, если отсрочку отменили
Если решение об отсрочке отменили, стоит выяснить, какие именно обстоятельства стали основанием, а также проверить, соблюдала ли комиссия ТЦК предусмотренную процедуру. Несоблюдение процедуры может быть основанием для обжалования такого решения.
Отдельно стоит помнить еще об одной распространенной ситуации: после уплаты штрафа за нарушение правил воинского учета красная строка в «Резерв+» должна исчезнуть автоматически. Обновление данных обычно занимает около четырех дней. Повторное внесение в розыск возможно, если военнообязанный допустит новое нарушение.
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