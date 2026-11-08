Відстрочка зі статусом «до завершення мобілізації» не гарантує збереження права не йти на службу весь цей період. Адвокат Олексій Мендрух пояснив, чому ТЦК може переглянути і скасувати таке рішення та як перевірити реальний строк дії відстрочки в застосунку «Резерв+».

Як оформити відстрочку в «Резерв+» знає чи не кожен військовозобов'язаний, однак наявність такого статусу ще не дає повної гарантії. Відстрочка з формулюванням «до завершення мобілізації» може втратити чинність раніше, ніж людина очікує.

Про це в коментарі ТСН повідомив адвокат Олексій Мендрух. За наявності передбачених законом підстав комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) може переглянути попереднє рішення і скасувати його. Тобто навіть з актуальним статусом у застосунку людина не захищена від повторного виклику.

Головна проблема в тому, що формулювання «до завершення мобілізації» не вказує конкретної дати закінчення відстрочки. Тож перевірити дійсний строк лише за позначкою в «Резерв+» не вийде. Для цього потрібні розширені відомості з реєстру «Оберіг».

Як перевірити реальний строк відстрочки в «Резерв+»

Зробити це можна безпосередньо в застосунку за кілька кроків:

відкрити розділ «Сервіси»;

знайти опцію отримання розширених даних із реєстру;

натиснути кнопку «Оновити» і сформувати запит;

завантажити PDF-документ та перевірити вказаний у ньому строк дії відстрочки.

Адвокат радить не обмежуватися перевіркою позначки в застосунку, а періодично завантажувати розширені відомості з реєстру «Оберіг». Це дає змогу вчасно помітити зміни та зберегти документ з актуальною інформацією.

Що робити, якщо відстрочку скасували

Якщо рішення про відстрочку скасували, варто з'ясувати, які саме обставини стали підставою, а також перевірити, чи дотрималася комісія ТЦК передбаченої процедури. Недотримання процедури може бути підставою для оскарження такого рішення.

Окремо варто пам'ятати про ще одну поширену ситуацію: після сплати штрафу за порушення правил військового обліку червона стрічка в «Резерв+» має зникнути автоматично. Оновлення даних зазвичай займає близько чотирьох днів. Повторне внесення до розшуку можливе, якщо військовозобов'язаний припуститься нового порушення.

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