Житомирський окружний адміністративний суд поновив на військовому обліку офіцера запасу з біполярним розладом, якого ТЦК раніше визнав непридатним. Розповідаємо, як чоловіку оскаржити таке рішення і що для цього потрібно.

Військовий облік в Україні лишається сферою, де суди нерідко виправляють рішення ТЦК. Свіжий приклад - Житомирський окружний адміністративний суд поновив на військовому обліку офіцера запасу з біполярним розладом, якого територіальний центр комплектування та соціальної підтримки раніше визнав непридатним до служби.

Суд розглянув позов офіцера запасу до ТЦК. Чоловіка свого часу зняли з обліку через стан здоров'я, однак суд дійшов висновку, що рішення центру комплектування про непридатність було ухвалене неправомірно, і зобов'язав поновити військовозобов'язаного на обліку. Такий випадок не поодинокий - практика оскарження рішень ТЦК у судах накопичилася, і чоловіки все частіше виграють справи, коли рішення ухвалене з порушенням процедури.

Чому рішення ТЦК про непридатність можуть скасувати

Найпоширеніші підстави для скасування рішення про непридатність - це порушення порядку проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), неповне обстеження стану здоров'я або неврахування висновків лікарів. Якщо висновок ВЛК не підтверджений належними медичними документами чи ухвалений без повного обстеження, суд може визнати його незаконним.

Окремо суди звертають увагу на те, чи врахував ТЦК усі медичні довідки та діагнози. У справі офіцера запасу з біполярним розладом саме оцінка стану здоров'я і стала ключовим питанням, яке суд переглянув на користь військовозобов'язаного.

Як оскаржити рішення ТЦК про непридатність

Оскаржувати рішення ТЦК і висновок ВЛК можна в адміністративному суді за місцем перебування позивача або за місцем перебування ТЦК. Строк звернення до суду - шість місяців з дня, коли чоловік дізнався про порушення свого права. На практиці юристи радять не затягувати і подавати позов якомога швидше після отримання на руки рішення про непридатність.

Які документи потрібні для позову

Для позову до суду знадобляться: копія оскаржуваного рішення ТЦК або висновку ВЛК, медичні документи, які підтверджують дійсний стан здоров'я, а також позовна заява, в якій треба чітко вказати, яке саме рішення оскаржується і які норми порушено. Позов подається безоплатно - судовий збір за такими справами не справляється.

Після рішення суду на користь військовозобов'язаного ТЦК зобов'язаний виконати постанову - поновити чоловіка на військовому обліку або призначити повторний медогляд. У справі з Житомирщини суд прямо зобов'язав поновити офіцера на обліку, що і стало підсумком спору.

Що робити, якщо відмову вже оформили

Якщо ТЦК визнав чоловіка непридатним, але він з цим не згоден, перший крок - отримати офіційне рішення або витяг із нього на руки. Далі варто зібрати власні медичні висновки від профільних лікарів і звернутися до адміністративного суду. Як показує практика, навіть рішення, яке здається остаточним, можна переглянути, якщо процедура була порушена.

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