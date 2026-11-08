Через атаки на складську інфраструктуру в Україні за три місяці знищено близько 800 тисяч квадратних метрів площ. Національний банк розповів, як це позначиться на вартості товарів для споживачів.

Подорожчання продуктів в Україні прискорюється через війну - руйнування складської та логістичної інфраструктури підвищує витрати бізнесу і рано чи пізно б'є по гаманцях покупців. Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за жовтень.

За даними регулятора, лише в липні-вересні 2026 року в країні зафіксували 153 випадки цілеспрямованого пошкодження складських об'єктів. За оцінками на основі відкритих джерел, унаслідок цих атак знищено близько 800 тисяч квадратних метрів складських площ.

З 2022 року втрачено понад 2 мільйони квадратних метрів

З початку повномасштабного вторгнення сумарні втрати складських площ в Україні сягнули 2,1 мільйона квадратних метрів. Це істотно ускладнило зберігання товарних запасів і змусило бізнес перебудовувати логістичні ланцюги.

У НБУ зазначають, що в четвертому кварталі темпи втрат можуть знизитися. Цьому мають сприяти диверсифікація та подрібнення розміщень товарних запасів на складах, а також часткове відновлення пошкоджених об'єктів.

Оренда складів здорожчала на 12-13%

Руйнування складів напряму збільшило витрати бізнесу на логістику. За ринковими оцінками, орендні ставки на якісні складські площі лише за кілька місяців зросли на 12-13%. Ці витрати компанії змушені закладати в ціну своїх товарів.

На думку регулятора, саме подорожчання пального та наслідки руйнувань виробничої й логістичної інфраструктури підвищуватимуть витрати бізнесу і впливатимуть на кінцеві ціни для споживачів.

Прогноз інфляції на 2026-2028 роки

Через ці чинники НБУ переглянув прогноз: споживча інфляція у 2026 році пришвидшиться до 12,5%. У 2027 році очікується сповільнення до 7,3%, а у 2028 році - до цільового рівня 5%.

Інфляційний тиск поступово слабшатиме в міру вичерпання ефектів від подорожчання пального і сповільнення темпів зростання зарплат за стриманої економічної активності.

Нагадаємо, що 4 листопада російські окупаційні війська завдали удару по складських об'єктах комерційного призначення, розташованих у передмісті Одеси.

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