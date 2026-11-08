Непрацюючі пенсіонери-чорнобильці можуть втратити щомісячну доплату 2595 гривень через відсутність довідок про проживання в забруднених зонах. У Кабміні пояснили, кого торкнулися перевірки та як підтвердити право на гроші.

Чорнобильська доплата до пенсії 2595 гривень у листопаді опинилася під загрозою для частини пенсіонерів: без підтвердження проживання в забруднених зонах виплату можуть припинити. У Кабінеті Міністрів пояснили, кого торкнулися перевірки довідок і що зробити, аби зберегти гроші.

Право на щомісячну доплату у розмірі 2595 гривень мають непрацюючі пенсіонери зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Це ті, хто постійно проживає у зонах безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення.

Чому доплату можуть скасувати

Головною проблемою для частини людей стала відсутність документів або даних у державних реєстрах, які підтверджують проживання на радіоактивно забруднених територіях у 1986-1992 роках. Саме таких пенсіонерів і попередили: без підтвердження періоду проживання щомісячну виплату можуть скасувати.

Для таких випадків у 2026 році запровадили спеціальний механізм підтвердження місця та періоду проживання. У восьми областях працюють комісії, які встановлюють необхідні відомості та допомагають внести їх до державних реєстрів. Механізм поширюється навіть на випадки, коли людина проживала в населеному пункті, який пізніше ліквідували.

Спочатку процедура мала діяти протягом обмеженого періоду, однак уряд продовжив можливість скористатися нею до 31 грудня 2026 року. Це означає, що в людей, які досі не підтвердили своє право через брак старих документів, ще є час зібрати довідки.

Скільки людей уже отримують гроші

Станом на жовтень щомісячну доплату 2595 гривень уже отримували близько 106 тисяч непрацюючих пенсіонерів. Решта тих, хто має право на виплату, досі не змогла підтвердити необхідний період проживання через відсутність старих документів або інформації в електронних реєстрах.

У Міністерстві соціальної політики також запевнили, що запланована пенсійна реформа не позбавить людей уже набутих соціальних прав, пільг і компенсацій, пов'язаних із наслідками Чорнобильської катастрофи.

Як підтвердити право на доплату

Якщо ви маєте право на 2595 гривень, але вам бракує документів чи записів у реєстрах, слід звернутися до спеціальної комісії у своїй області. Комісія встановить факт проживання на забрудненій території у 1986-1992 роках і допоможе внести відомості до державних реєстрів.

Подавати документи варто через органи Пенсійного фонду України або місцеві органи соціального захисту за місцем проживання. Строк подання продовжено до 31 грудня 2026 року, тож часу, щоб зібрати необхідні довідки, ще достатньо.

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