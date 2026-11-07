Лише 18% квартир у довгостроковій оренді передбачають можливість жити з домашнім улюбленцем. Найлояльніші до орендарів із тваринами власники - на Чернігівщині та Сумщині, а найменший вибір - у столиці та на півдні.

Оренда квартири в Україні часто стає справжнім викликом для власників домашніх тварин, і нове дослідження підтвердило це цифрами. Лише 18% квартир у довгостроковій оренді передбачають можливість проживання з котом чи собакою. Станом на кінець вересня 2026 року на маркетплейсі нерухомості DIM.RIA по всій країні було представлено 3425 таких квартир.

Результати спільного дослідження DIM.RIA та зоозахисної організації UAnimals оприлюднили на початку жовтня 2026 року, приурочивши його до Всесвітнього дня захисту тварин. У Києві можливість жити з улюбленцем передбачена лише в 18% оголошень про оренду квартири. Такий самий показник зафіксували в Одеській області, а у Львівській він становить 17%.

Де найлегше знайти житло з твариною

Найбільша частка квартир, власники яких дозволяють проживання з тваринами, - у Чернігівській та Сумській областях: по 40% від загальної кількості пропозицій оренди. Аналітики, щоправда, застерігають: високий відсоток у цих регіонах може пояснюватися порівняно невеликою кількістю квартир на ринку оренди.

Значно краща ситуація з орендою приватних будинків. На платформі було представлено 700 відповідних пропозицій - близько 31% оголошень про оренду будинків. Лідерами серед регіонів із помітною кількістю пропозицій стали Чернівецька область з показником 67%, Дніпропетровська - 62% та Львівська - 56%.

У Черкаській та Чернігівській областях частка доступних будинків сягала 100%, однак дослідники наголошують, що й ці цифри можуть бути наслідком невеликої кількості оголошень про оренду приватних будинків у цих регіонах.

Де шукати квартиру з твариною в Києві

Окремо експерти проаналізували ринок оренди квартир у столиці. Найбільше пропозицій, де дозволено жити з домашніми тваринами, зосереджено в Печерському районі - 964 квартири. У Шевченківському та Голосіївському районах зафіксовано по 249 таких пропозицій, у Дарницькому - 220, у Солом'янському - 155, в Оболонському - 105.

Найменший вибір для орендарів із тваринами - у Деснянському районі, де таких квартир лише 42, та Святошинському з 52 пропозиціями.

Чому власникам тварин важко знайти житло

У UAnimals наголошують, що обмежена пропозиція житла для людей із домашніми тваринами стала особливо гострою проблемою під час повномасштабної війни, коли чимало українців змушені переїжджати з небезпечних регіонів разом зі своїми улюбленцями.

«Через війну багато людей вимушені евакуюватися або переїжджати разом зі своїми тваринами. Наша команда вивозить тварин із зон бойових дій від початку повномасштабної війни і бачить, як часто людям відмовляють в оренді житла через кота чи собаку. Це ускладнює переїзд і пошук нового дому», - зазначили представники UAnimals.

Організація закликає власників нерухомості бути відкритішими до орендарів із тваринами, адже це розширює можливості пошуку житла для внутрішньо переміщених осіб та інших громадян, які змінюють місце проживання.

Дослідження ґрунтується на активних оголошеннях маркетплейсу DIM.RIA станом на кінець вересня 2026 року, тож наведені показники характеризують пропозицію саме на цій платформі, а не весь ринок орендного житла України. Різниця між сегментами показова: якщо серед квартир житло з тваринами передбачено менш ніж у кожному п'ятому оголошенні, то серед приватних будинків - майже в кожному третьому.

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