Різдво 2026 року припадає на п'ятницю, 25 грудня, а Святвечір - на четвер, 24 грудня. Ніч проти 26 грудня не є датою Різдва за новим церковним календарем.

Питання, чи святкувати Різдво 25 чи 26 грудня, виникає в українців щороку, адже після переходу церков на новий церковний календар частина родин і досі плутається в датах. Насправді відповідь однозначна: за новим церковним календарем Різдво Христове в Україні припадає саме на 25 грудня.

Коли Різдво 2026 року: точна дата

У 2026 році Різдво Христове святкують у п'ятницю, 25 грудня. Отже, Святвечір припадає напередодні - у четвер, 24 грудня. Це означає, що головні різдвяні традиції, зокрема приготування святкової вечері та родинне зібрання, за звичаєм відбуваються ввечері 24 грудня, а саме свято Різдва - 25 грудня.

Святкування в ніч проти 26 грудня не є датою Різдва за новим церковним календарем. Водночас окремі релігійні громади, які дотримуються старого стилю, можуть зберігати звичну для них дату - 7 січня.

Чому Різдво в Україні перенесли на 25 грудня

У 2023 році Православна церква України перейшла на новоюліанський календар для нерухомих свят. Українська греко-католицька церква також запровадила новий календарний стиль для більшості нерухомих свят. Через це дати багатьох церковних урочистостей змістилися: Різдво, яке за старим стилем припадало на 7 січня, тепер святкують 25 грудня.

Йдеться не про зміну самої події чи її релігійного значення, а про відмінність календарних систем. Обидві дати пов'язані з відзначенням народження Ісуса Христа, але відповідають різним календарним традиціям. Календарні зміни не означають, що всі релігійні громади зобов'язані святкувати одночасно: деякі парафії та віряни й далі дотримуються юліанського календаря.

Коли Святвечір 2026 року

Святвечір припадає на 24 грудня 2026 року - день перед Різдвом за новим календарним стилем. За українською традицією цього вечора родина збирається за столом, на якому часто подають кутю, узвар та інші пісні страви. У багатьох сім'ях до вечері намагаються сісти після появи першої зірки, що символізує Вифлеємську зорю.

Поширеним звичаєм залишається приготування дванадцяти пісних страв, однак це не є обов'язковою умовою для кожної родини. Святвечір має особливе значення як час молитви, примирення, пам'яті про близьких і спільного очікування Різдва.

Головні традиції свята

Різдво в Україні поєднує християнські обряди та народні звичаї, які передаються з покоління в покоління. Серед найвідоміших традицій - святкова родинна вечеря, кутя й узвар, колядки, різдвяна зірка та вертеп, дідух як традиційний оберіг із колосся, а також відвідування храму на різдвяне богослужіння.

У різних областях України звичаї можуть мати свої особливості. Проте основний зміст свята залишається незмінним: віра, надія, любов до ближніх і радість від зустрічі з рідними.

Чи буде вихідний на Різдво 25 грудня 2026 року

У 2026 році Різдво припадає на п'ятницю. Однак під час дії воєнного стану норми про святкові та неробочі дні, передбачені статтею 73 Кодексу законів про працю України, не застосовуються в загальному порядку. Тому 25 грудня не означає автоматичного додаткового вихідного для всіх працівників: фактичний графік залежатиме від умов роботи, установленого режиму та рішень роботодавця. Перед плануванням відпочинку варто перевірити робочий календар своєї установи або підприємства.

Раніше Politeka повідомляла, яку святиню вшановують за календарем ПЦУ.

Також Politeka повідомляла, як приготувати домашню ковбасу на свята.