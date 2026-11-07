Рождество 2026 года приходится на пятницу, 25 декабря, а Сочельник - на четверг, 24 декабря. Ночь на 26 декабря не является датой Рождества по новому церковному календарю.

Вопрос, праздновать Рождество 25 или 26 декабря, возникает у украинцев каждый год, ведь после перехода церквей на новый церковный календарь часть семей до сих пор путается в датах. На самом деле ответ однозначен: по новому церковному календарю Рождество Христово в Украине приходится именно на 25 декабря.

Когда Рождество 2026 года: точная дата

В 2026 году Рождество Христово празднуют в пятницу, 25 декабря. Следовательно, Сочельник приходится накануне - в четверг, 24 декабря. Это значит, что главные рождественские традиции, в частности приготовление праздничного ужина и семейные собрания, по обычаю происходят вечером 24 декабря, а сам праздник Рождества - 25 декабря.

Празднование в ночь на 26 декабря не является датой Рождества по новому церковному календарю. В то же время отдельные религиозные общины, которые придерживаются старого стиля, могут сохранять привычную для них дату - 7 января.

Почему Рождество в Украине перенесли на 25 декабря

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь для неподвижных праздников. Украинская греко-католическая церковь также ввела новый календарный стиль для большинства неподвижных праздников. Из-за этого даты многих церковных торжеств сместились: Рождество, которое по старому стилю приходилось на 7 января, теперь празднуют 25 декабря.

Речь идет не об изменении самого события или его религиозного значения, а о различии календарных систем. Обе даты связаны с празднованием рождения Иисуса Христа, но соответствуют разным календарным традициям. Календарные изменения не означают, что все религиозные общины обязаны праздновать одновременно: некоторые приходы и верующие по-прежнему придерживаются юлианского календаря.

Когда Сочельник 2026 года

Сочельник приходится на 24 декабря 2026 года - день перед Рождеством по новому календарному стилю. По украинской традиции этим вечером семья собирается за столом, на котором часто подают кутью, узвар и другие постные блюда. Во многих семьях к ужину стараются сесть после появления первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду.

Распространенным обычаем остается приготовление двенадцати постных блюд, однако это не является обязательным условием для каждой семьи. Сочельник имеет особое значение как время молитвы, примирения, памяти о близких и совместного ожидания Рождества.

Главные традиции праздника

Рождество в Украине сочетает христианские обряды и народные обычаи, которые передаются из поколения в поколение. Среди самых известных традиций - праздничный семейный ужин, кутья и узвар, колядки, рождественская звезда и вертеп, дидух как традиционный оберег из колосьев, а также посещение храма на рождественское богослужение.

В разных областях Украины обычаи могут иметь свои особенности. Однако основной смысл праздника остается неизменным: вера, надежда, любовь к ближним и радость от встречи с родными.

Будет ли выходной на Рождество 25 декабря 2026 года

В 2026 году Рождество приходится на пятницу. Однако во время действия военного положения нормы о праздничных и нерабочих днях, предусмотренные статьей 73 Кодекса законов о труде Украины, не применяются в общем порядке. Поэтому 25 декабря не означает автоматического дополнительного выходного для всех работников: фактический график будет зависеть от условий работы, установленного режима и решений работодателя. Перед планированием отдыха стоит проверить рабочий календарь своего учреждения или предприятия.

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