Долги за коммуналку не означают потерю права на государственную помощь - есть несколько законных способов восстановить субсидию, но нужно успеть до конца ноября.

Субсидия на оплату коммуналки может быть отменена из-за задолженности, однако это не значит, что денег не будет совсем. Пенсионный фонд может отказать семье в назначении помощи, если за жилищно-коммунальными услугами накопился долг, но восстановить выплаты вполне реально. Как сообщает издание «НаПенсії», у должников есть законные способы вернуть субсидию без потери денег.

Чтобы ПФУ снова назначил помощь, семье нужно выполнить одно из трех условий. Первое - полностью закрыть задолженность и предоставить квитанции (чеки) об оплате. Второе - заключить с коммунальными предприятиями договор о реструктуризации, то есть о рассрочке долга. Третье - если человек не согласен с самими начислениями, он может подать в суд и получить определение об открытии производства по делу.

После выполнения любого из этих условий следует повторно подать заявление на субсидию, декларацию о доходах и документ, подтверждающий, что вопрос с долгом решен. Это может быть квитанция об оплате, подписанный договор о реструктуризации или судебное определение.

Долг только за одну услугу - потеря не полная

Даже если задолженность висит, например, за газ или отопление, человек все равно имеет право оформить субсидию на те услуги, где долга нет, - например, на электроэнергию или воду. То есть отмена помощи не означает автоматической потери права на все виды поддержки одновременно.

Критический дедлайн для обращения

Срок подачи документов напрямую влияет на сумму, которую вернут семье. Если подать заявление до конца ноября, субсидию пересчитают и назначат за весь отопительный сезон - начиная с октября. Если же затянуть и обратиться только в декабре, деньги будут начислять лишь с месяца подачи заявления. Разница может составить оплату за несколько месяцев отопительного периода.

Что делать, если субсидию отменили

Выясните сумму долга и за какую именно услугу он начислен.

Выберите один из трех путей: оплатить долг, заключить договор о реструктуризации или оспорить начисления в суде.

Подготовьте заявление на субсидию, декларацию о доходах и подтверждающий документ.

Подайте документы в орган Пенсионного фонда Украины или через уполномоченные сервисы.

Оформление субсидии после погашения или реструктуризации долга происходит по стандартной процедуре - через Пенсионный фонд. Чем раньше подать документы, тем больший период будет охвачен выплатами, поэтому медлить с обращением не стоит.

Ранее Politeka сообщала, кому в ноябре пересчитают субсидию на коммуналку.

Также Politeka сообщала, кого за долги за коммуналку не имеют права штрафовать и отключать от услуг.