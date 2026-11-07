Выбор автошин для безопасности вождения далеко не единственный фактор, от которого зависит судьба украинца за границей. Польские службы сообщили о выдворении двух наших граждан, которых поймали за рулем в нетрезвом виде.
Как стало известно, оба нарушителя управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, что в Польше считается уголовным преступлением. Кроме штрафа, их ждало более суровое наказание - принудительное возвращение в Украину и внесение в базу лиц, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону.
Что именно сделали нарушители
Польские пограничники выявили обоих украинцев во время разных проверок. В обоих случаях концентрация алкоголя в крови превышала допустимую норму, а управление транспортным средством в таком состоянии квалифицировали по статье о преступлении, а не простом административном правонарушении.
После решения суда или соответствующего органа обоих граждан Украины депортировали. Запрет на въезд в Польшу и всю Шенгенскую зону для них составляет пять лет.
Какие последствия для водителя
Выдворение из Польши за пьяное вождение - это не единичный случай, а устоявшаяся практика польских служб в отношении иностранцев. Кроме потери права на пребывание, человек получает штамп о депортации, который усложняет дальнейшие поездки не только в Польшу, но и в другие страны Евросоюза.
Штраф за управление в нетрезвом виде в Польше зависит от степени опьянения и может достигать нескольких тысяч злотых. К нему добавляются судебные издержки и расходы, связанные с депортацией, которые часто перекладывают на нарушителя.
Что делать, если уже нарушили
Тем, кого подобная ситуация уже коснулась, стоит помнить: обжаловать решение о выдворении можно лишь в установленный короткий срок. Для этого нужно обратиться к адвокату, практикующему именно в польском праве, ведь украинский юрист не сможет представлять интересы в польском суде.
Главное правило, которое поможет избежать таких проблем, - не садиться за руль после употребления алкоголя. В Польше допустимая норма для обычных водителей составляет 0,2 промилле, и все, что выше, уже является нарушением закона.
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