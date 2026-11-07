Польские пограничники приняли решение о выдворении двух граждан Украины после того, как те сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме выезда из страны, нарушителей ждет запрет на въезд на пять лет.

Выбор автошин для безопасности вождения далеко не единственный фактор, от которого зависит судьба украинца за границей. Польские службы сообщили о выдворении двух наших граждан, которых поймали за рулем в нетрезвом виде.

Как стало известно, оба нарушителя управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, что в Польше считается уголовным преступлением. Кроме штрафа, их ждало более суровое наказание - принудительное возвращение в Украину и внесение в базу лиц, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону.

Что именно сделали нарушители

Польские пограничники выявили обоих украинцев во время разных проверок. В обоих случаях концентрация алкоголя в крови превышала допустимую норму, а управление транспортным средством в таком состоянии квалифицировали по статье о преступлении, а не простом административном правонарушении.

После решения суда или соответствующего органа обоих граждан Украины депортировали. Запрет на въезд в Польшу и всю Шенгенскую зону для них составляет пять лет.

Какие последствия для водителя

Выдворение из Польши за пьяное вождение - это не единичный случай, а устоявшаяся практика польских служб в отношении иностранцев. Кроме потери права на пребывание, человек получает штамп о депортации, который усложняет дальнейшие поездки не только в Польшу, но и в другие страны Евросоюза.

Штраф за управление в нетрезвом виде в Польше зависит от степени опьянения и может достигать нескольких тысяч злотых. К нему добавляются судебные издержки и расходы, связанные с депортацией, которые часто перекладывают на нарушителя.

Что делать, если уже нарушили

Тем, кого подобная ситуация уже коснулась, стоит помнить: обжаловать решение о выдворении можно лишь в установленный короткий срок. Для этого нужно обратиться к адвокату, практикующему именно в польском праве, ведь украинский юрист не сможет представлять интересы в польском суде.

Главное правило, которое поможет избежать таких проблем, - не садиться за руль после употребления алкоголя. В Польше допустимая норма для обычных водителей составляет 0,2 промилле, и все, что выше, уже является нарушением закона.

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