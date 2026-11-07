Крепкие кости, здоровые зубы и густые волосы начинаются с обычной продуктовой корзины, а не дорогих добавок. Вот десять бюджетных продуктов, которые стоит регулярно включать в рацион.

Школьное питание в Украине снова доказывает, насколько важен сбалансированный рацион, и то же правило работает для взрослых: чтобы поддерживать крепость костей, здоровье зубов и нормальный рост волос, не обязательно покупать дорогие добавки или экзотические продукты. В обычных магазинах есть доступные источники кальция, белка, железа и других питательных веществ.

По данным Национального института здоровья США, кальций является главным минеральным компонентом костей и зубов, а витамин D помогает организму его усваивать. Лучший результат дает не отдельный продукт, а разнообразное питание: источники белка нужно сочетать с овощами, крупами и продуктами, содержащими кальций.

Какие продукты полезны для зубов и костей

Кисломолочный творог. Доступный источник белка, кальция и фосфора. Белок отвечает за восстановление тканей, а кальций участвует в поддержании крепости костей и зубов. Творог можно есть на завтрак, добавлять в запеканки или готовить из него несладкие блюда.

Кефир. Содержит кальций и белок, помогает разнообразить ежедневный рацион. Лучше выбирать напиток без добавленного сахара, пить отдельно или использовать для соусов и холодных супов.

Молоко. Один из традиционных продуктов для получения кальция. Его добавляют в каши, омлеты и напитки. Если молоко плохо усваивается, альтернативой становятся безлактозные продукты.

Сардины с косточками. Консервированная рыба, которую едят вместе с мягкими костями, содержит кальций, белок и некоторое количество витамина D. Это удобный вариант для бутербродов, салатов и быстрого ужина.

Капуста. Белокочанная капуста доступна в течение года и дополняет рацион кальцием. Она также содержит витамин C, нужный для образования коллагена - белка, входящего в состав соединительных тканей. Ее едят свежей, тушат или добавляют в супы.

Что есть для крепких волос

Яйца. Содержат полноценный белок, витамины группы B и другие питательные вещества. Волосы состоят преимущественно из белка кератина, поэтому достаточное количество белка в рационе важно для их нормального роста. Яйца можно варить, запекать или добавлять к овощным блюдам.

Фасоль. Недорогой источник растительного белка, железа и фолатов. Железо участвует в переносе кислорода кровью, а его дефицит может сопровождаться выпадением волос. Фасоль добавляют в супы, салаты и рагу.

Овсянка. Содержит растительный белок, железо и магний. Доступный вариант для завтрака, который легко сочетать с яйцами, молочными продуктами или фруктами. Сама по себе овсяная каша не остановит выпадение волос, но станет частью полноценного питания.

Печень. Содержит железо, белок и витамин B12, нужные для нормального кроветворения. Ее тушат с овощами или готовят паштет. В то же время есть ее ежедневно не нужно: она богата витамином A, избыток которого нежелателен. Во время беременности печень советуют избегать из-за высокого содержания этого витамина.

Семена подсолнечника. Доступный источник белка, магния, цинка и витамина E. Цинк участвует во многих процессах восстановления тканей, а магний важен для нормальной работы организма. Небольшую горсть несоленых семян добавляют в салаты или каши.

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