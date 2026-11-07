Міцні кістки, здорові зуби та густе волосся починаються зі звичайного продуктового кошика, а не дорогих добавок. Ось десять бюджетних продуктів, які варто регулярно включати до раціону.

Шкільне харчування в Україні вкотре доводить, наскільки важливий збалансований раціон, і те саме правило працює для дорослих: щоб підтримувати міцність кісток, здоров'я зубів і нормальне зростання волосся, не обов'язково купувати дорогі добавки чи екзотичні продукти. У звичайних магазинах є доступні джерела кальцію, білка, заліза та інших поживних речовин.

За даними Національного інституту здоров'я США, кальцій є головним мінеральним компонентом кісток і зубів, а вітамін D допомагає організму його засвоювати. Найкращий результат дає не окремий продукт, а різноманітне харчування: джерела білка треба поєднувати з овочами, крупами та продуктами, що містять кальцій.

Які продукти корисні для зубів і кісток

Кисломолочний сир. Доступне джерело білка, кальцію та фосфору. Білок відповідає за відновлення тканин, а кальцій бере участь у підтриманні міцності кісток і зубів. Сир можна їсти на сніданок, додавати до запіканок або готувати з нього несолодкі страви.

Кефір. Містить кальцій і білок, допомагає урізноманітнити щоденний раціон. Краще вибирати напій без доданого цукру, пити окремо або використовувати для соусів і холодних супів.

Молоко. Один із традиційних продуктів для отримання кальцію. Його додають до каш, омлетів і напоїв. Якщо молоко погано засвоюється, альтернативою стають безлактозні продукти.

Сардини з кісточками. Консервована риба, яку їдять разом із м'якими кістками, містить кальцій, білок і певну кількість вітаміну D. Це зручний варіант для бутербродів, салатів і швидкої вечері.

Капуста. Білокачанна капуста доступна протягом року і доповнює раціон кальцієм. Вона також містить вітамін C, потрібний для утворення колагену - білка, який входить до складу сполучних тканин. Її їдять свіжою, тушкують або додають до супів.

Що їсти для міцного волосся

Яйця. Містять повноцінний білок, вітаміни групи B та інші поживні речовини. Волосся складається переважно з білка кератину, тому достатня кількість білка в раціоні важлива для його нормального зростання. Яйця можна варити, запікати або додавати до овочевих страв.

Квасоля. Недороге джерело рослинного білка, заліза та фолатів. Залізо бере участь у перенесенні кисню кров'ю, а його дефіцит може супроводжуватися випадінням волосся. Квасолю додають до супів, салатів і рагу.

Вівсянка. Містить рослинний білок, залізо та магній. Доступний варіант для сніданку, який легко поєднувати з яйцями, молочними продуктами або фруктами. Сама собою вівсяна каша не зупинить випадіння волосся, але стане частиною повноцінного харчування.

Печінка. Містить залізо, білок і вітамін B12, потрібні для нормального кровотворення. Її тушкують з овочами або готують паштет. Водночас їсти її щодня не потрібно: вона багата на вітамін A, надлишок якого небажаний. Під час вагітності печінку радять уникати через високий вміст цього вітаміну.

Насіння соняшнику. Доступне джерело білка, магнію, цинку та вітаміну E. Цинк бере участь у багатьох процесах відновлення тканин, а магній важливий для нормальної роботи організму. Невелику жменю несолоного насіння додають до салатів або каш.

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