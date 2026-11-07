Психологи називають це техноперешкодами - коли смартфон дорослого перериває живий контакт із дитиною, а наслідки можуть бути серйознішими, ніж здається.

Діти і увага дорослих пов'язані набагато тісніше, ніж здається. Ми обмежуємо дітям час перед екраном, контролюємо ігри та соцмережі, але рідко помічаємо, скільки часу самі проводимо в телефоні, поки дитина намагається привернути нашу увагу.

"Відклади телефон", "Досить дивитися в екран" - знайомі фрази для багатьох батьків. Проте є нюанс, про який дорослі часто забувають: діти переймають не лише наші слова, а й щоденні звички. На це звертає увагу видання Psychology Today.

Важливо не лише те, скільки часу дитина проводить зі смартфоном, а й те, як часто батьки відволікаються на власні пристрої під час спілкування з нею. Ідеться не про повну відмову від технологій, а про те, яку модель поведінки з гаджетами ми демонструємо вдома.

Коли смартфон важливіший за дитячу увагу

Коли дорослі користуються телефонами, вони приблизно вп'ятеро рідше реагують на спроби дитини привернути увагу, а якщо й відповідають, то роблять це менш залучено. Дитина може сприйняти це як сигнал: її слова та потреби зараз не на першому місці.

Часто все відбувається автоматично: дорослий відповідає на повідомлення під час вечері, перевіряє сповіщення, поки дитина розповідає про свій день, або гортає новини під час спільної гри.

Регулярне відволікання на телефон може позначитися на емоційному стані дитини. Дослідники пов'язують батьківське ігнорування з тривожністю, депресивними проявами, агресивною поведінкою, нижчою самооцінкою та слабшими соціально-емоційними навичками.

Діти переймають цифрові звички дорослих

Науковці використовують термін "техноперешкоди" (technoference) - ситуації, коли гаджети переривають або ускладнюють живу взаємодію між членами родини. Дитина засвоює певну модель стосунків із технікою.

Зокрема, якщо батьки постійно переривають розмови заради повідомлень, дитина сприймає це як норму. Якщо дорослі дістають телефон щоразу, коли з'являється вільна хвилина, дитина переймає звичку одразу заповнювати нудьгу екраном.

Як телефон батьків уповільнює розвиток дитини

Є й конкретні цифри щодо розвитку. Кожна додаткова година щоденного користування смартфоном кимось із батьків уповільнює прогрес у розвитку словникового запасу дитини. Крім того, використання технологій у присутності дітей пов'язують із труднощами когнітивного розвитку, більшою кількістю поведінкових та емоційних проблем і збільшенням часу, який діти самі проводять перед екранами.

Водночас більшість таких досліджень встановлюють лише статистичні зв'язки, а не доводять, що саме смартфони батьків безпосередньо спричиняють проблеми. На результати можуть впливати й інші чинники.

Що робити батькам, щоб зменшити шкоду

Психологи радять почати з простих кроків: прибирати телефон під час їжі та спільних ігор, виділяти час без гаджетів на спілкування з дитиною, а коли відповідаєте на повідомлення - пояснювати, чому відволіклися, і повертати увагу дитині.

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