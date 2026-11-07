Пільги та виплати для людей з інвалідністю в Україні тепер залежать від оновлених правил: Кабмін ухвалив постанову №1359, яка змінює порядок встановлення та продовження інвалідності. Найбільше змін стосується безстрокового статусу, безперервності статусу та нових строків повторного оцінювання.

Нові норми набули чинності в жовтні 2026 року. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я та пише видання ПравдаТУТ, документ уточнює, як експертні команди встановлюють групу інвалідності, переводять статус у безстроковий і що робити, якщо строк уже сплив, а рішення ще немає.

Безстроковий статус: кому дадуть без повторних переоглядів

Людям, яким уперше встановлюють І групу, статус призначають на строк від одного до п'яти років або безстроково - залежно від результатів оцінювання функціонування. Під час повторного оцінювання інвалідність можуть встановити не лише на один-три роки, а й безстроково, якщо для цього є підстави.

Безстроково статус надають за необоротних порушень функцій організму, які не піддаються корекції після всіх можливих методів терапії та реабілітації або якщо лікування прогнозовано буде безрезультатним. Оновлений перелік анатомічних дефектів і захворювань, за яких інвалідність встановлюють без строку повторного оцінювання, тепер містить 97 позицій з уточненими критеріями.

Окремий безстроковий статус передбачено для людей, які досягли пенсійного віку на пільгових умовах - наприклад, за роботу на важких або небезпечних роботах відповідно до статті 114 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Закрили розрив між строками статусу

Раніше люди, чий строк інвалідності закінчувався, а повторне оцінювання призначали пізніше, на кілька місяців випадали зі статусу. Наприклад, якщо інвалідність встановлювали до кінця вересня, а перегляд призначали на грудень, виникав розрив у два місяці. Тепер попередній строк вважається продовженим до дати нового рішення.

Коли рішення про зміну чи скасування групи ухвалили вже після дати, до якої інвалідність була встановлена, статус лишається безперервним. Це стосується й ступеня втрати професійної працездатності: датою встановлення вважається перше число місяця після місяця повторного оцінювання.

Що ще змінилося

Запроваджено єдиний довідник зіставлення рішень військово-лікарських комісій із причинами інвалідності, а в рішенні експертної команди тепер фіксуватимуть формулювання ВЛК щодо причинного зв'язку захворювання чи травми.

Дозволено одночасно фіксувати дві причини інвалідності - зокрема, інвалідність з дитинства та захворювання, пов'язані з позбавленням особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Ця норма набуде чинності через місяць після опублікування постанови.

Розширено заочне оцінювання: його проводитимуть, зокрема, за окремих видів ампутацій, вродженої відсутності кінцівок і тяжких порушень інтелектуального розвитку. Оцінювання за місцем перебування або лікування передбачено для військовослужбовців, поліцейських і учасників бойових дій, які на тривалому стаціонарному лікуванні, а також для людей на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях.

Продовження тимчасової непрацездатності понад 120 днів тепер вирішує лікуючий лікар без направлення на оцінювання. Серед іншого: на оцінювання пускають перекладача жестової мови або одну супроводжуючу особу, виправити описки чи арифметичні помилки у рішенні можна протягом року замість 40 днів, а аудіозапис оцінювання зберігатимуть 6 місяців.

Як оскаржити рішення експертної команди

Скаргу на рішення експертної команди подають до Центру оцінювання функціонального стану особи. Центр розглядає її у формі, яку обере скаржник: очно, заочно або з використанням засобів телемедицини. Змінити обрану форму можуть лише тоді, коли потрібна додаткова інформація від скаржника або особистий огляд. Якщо бажану форму не зазначено, її визначають за встановленими критеріями.

Для дітей з інвалідністю від п'яти років із порушеннями опорно-рухового апарату експертні команди тепер можуть визначати медичні показання для забезпечення автомобілем, у тому числі через телемедицину.

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